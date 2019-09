Déjà vu! Liverpool kan nederlaag bij Napoli weer niet voorkomen

The Reds mogen dan kampioen van Europa zijn, maar de puzzel van een resultaat halen in San Paolo moeten ze nog oplossen.

De bliksem zou in dat geval dan niet voor de tweede keer inslaan.

Hetzelfde stadion, dezelfde kant van het veld, dezelfde competitie.

Dezelfde vreugde bij , dezelfde frustraties voor .

Voor het tweede seizoen op rij verlaat Jürgen Klopp met zijn spelersgroep Stadio San Paolo met een nederlaag in de groepsfase van de . Ze zullen liever niet snel willen terugkeren. Dit jaar, net als vorig seizoen, trokken ze aan het kortste eind in een spannende wedstrijd, al was de uitslag nu 2-0 in plaats van 1-0.

Als The Reds een 'angstgegner' hebben, dan is het wel de ploeg van trainer Carlo Ancelotti. Napoli heeft het namelijk voor elkaar gekregen om in de laatste elf maanden drie keer van Liverpool te winnen.

De late strafschop van Dries Mertens, na een vermeende overtreding van Andy Robertson op José Callejón, en een goal van Fernando Llorente in blessuretijd zorgden voor de beslissing.

De klap kwam niet zo laat als vorig jaar, toen Lorenzo Insigne in de slotminuten de enige goal maakte, maar dat zal de titelverdediger weinig troost bieden. De Engelsen zullen het gevoel hebben dat ze minstens een punt hadden verdiend.

Klopp houdt niet van verliezen en zijn spelers zijn er amper aan gewend. Dit was pas de tweede keer sinds januari dat Liverpool in een wedstrijd van 90 minuten werd verslagen. En hoewel dat in deze groepsfase niet fataal hoeft te zijn, blijft de manier waarop wel even hangen.

Klopp was na afloop boos vanwege de strafschop die Napoli kreeg . "Het was duidelijk geen penalty", aldus de Duitser, die tijdens de persconferentie vroeg aan journalisten om hun hand op te steken als zij er anders over dachten. Toen één van de Italianen zei dat de beslissing terecht was, reageerde Klopp: "We hebben allebei een bril, maar die van mij heeft wél de juiste sterkte!"

Liverpool speelde beter dan in het vorige duel in oktober 2018, toen men amper drie keer de bal naar elkaar toe kon spelen. Die avond schoten de Engelsen niet één keer op doel, maar nu waren ze veel gevaarlijker. Zonder een te harde pass van Sadio Mané en een geweldige redding van Alex Meret, de doelman van Napoli, hadden de bezoekers Italië misschien wel met drie punten verlaten.

Overigens had Liverpool z'n eigen superheld in het doel staan. Adrián, de stand-in voor Alisson Becker, produceerde één van de beste reddingen die je kan bedenken op een poging van Mertens, vroeg in de tweede helft. Maar de Belg lachte uiteindelijk het laatst.

Klopp heeft sinds zijn komst naar Anfield de nodige vraagstukken opgelost, maar eentje blijft openstaan. Hoe zorgt hij ervoor dat zijn ploeg in de groepsfase van de Champions League uitwedstrijden wint?

Dit was zijn zevende uitduel en er werd er slechts één gewonnen. Vorig seizoen ging Liverpool driemaal onderuit. De achtste finales werden bereikt dankzij uitstekende prestaties op eigen veld.

Drie kwartier lang was er dinsdag met het spel van de bezoekers weinig mis. Ze zetten druk waar dat nodig was, ze waren gevaarlijk in de tegenaanval en de baas op het middenveld. Vooral Fabinho speelde in de eerste helft uitstekend.

Bij de eindpass ging het echter mis. Mané werd gestopt door Meret, Mohamed Salah nam het initiatief, maar kon geen eindproduct vinden. Napoli verdedigde met lef en overtuiging, waardoor de fans een reden hadden om tot het einde achter hun team te blijven staan.

"Dit doet pijn, want er laten kansen voor ons", zei Klopp na afloop. "Het was een open wedstrijd met veel counteraanvallen, maar we maakten ze niet af en dat is een probleem."

Liverpool zakte na rust weg en de gastheer benutte de ruimtes die daardoor ontstonden. Klopp: "Het was een wilde wedstrijd. Wij renden en zij renden ook."

Adrian's prachtige reflex met één hand hield Mertens van scoren af, terwijl Meret aan de andere kant net zo briljant was bij een poging van Salah. Vervolgens brak Mané door, twee tegen één, en zocht hij Salah. De pass was te hard. Misschien had de Senegalees voor eigen succes moeten gaan?

De ontknoping werd bewaard voor de laatste acht minuten, toen Robertson zijn been uitstak en Callejón een kans zag om te vallen.

Mertens deed de rest, waarna Llorente, vorig seizoen door The Reds verslagen in de finale, een beetje revanche nam door te scoren na een zeldzame fout van Virgil van Dijk. Teleurstelling voor Klopp en de circa duizend fans die naar Napels waren meegereisd.

Teleurstelling ook voor Adrián. Hij had beter verdiend.