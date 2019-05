Degryse: Ajax en 'iets warmer' PSV volgen grote ster van Pro League

Hans Vanaken is vermoedelijk bezig aan zijn laatste seizoen bij Club Brugge.

De spelmaker wordt in België alom bewierookt om zijn prestaties, dit seizoen, en de pers loopt al vooruit op een mogelijke transfer. Het Nieuwsblad schrijft dat er 'uit alle hoeken van Europa' belangstelling is voor de tweevoudig international van België. Volgens Marc Degryse kan hij dicht bij huis terecht.

Vanaken speelde tussen 2002 en 2008 in de jeugdopleiding van en zou kunnen terugkeren in Eindhoven. "Ik hoor dat PSV en geïnteresseerd zijn. Dat kan een eerste opstap zijn voor Hans", vertelt Degryse, analist en zelf oud-spits van onder meer PSV. "Bij Ajax zou hij meer in de kijker lopen dan bij Club. Al past PSV misschien beter voor hem. Die club is toch iets warmer."



Met maakt Vanaken dit seizoen kans om voor de tweede opeenvolgende keer kampioen te worden van de Jupiler . Met nog twee wedstrijden te gaan in de play-offs bedraagt de achterstand op koploper drie punten. De middenvelder, wiens contract doorloopt tot de zomer van 2023, kan ook als Club naast de landstitel grijpt in ieder geval terugkijken op een ijzersterk individueel seizoen.



De 26-jarige Vanaken werd vorige week maandag voor de tweede keer op rij verkozen tot Profvoetballer van het Jaar. Hij werd daarmee beloond voor een seizoen waarin hij tot dusver goed was voor 48 officiële duels, waarin hij 11 keer scoorde en 13 assists gaf. In januari volgde hij Ruud Vormer op als winnaar van de Gouden Schoen, voor zijn prestaties in het gehele kalenderjaar 2018.



"Gezien zijn loopvermogen vind ik Duitsland wel iets voor hem", zegt clubicoon Franky Van der Elst. "Zet hem maar in een ploeg met lopende mensen rond hem. Hij zal dan misschien minder vaak scoren, maar hij zal zeker assists geven. In de Premier League, waar feller en agressiever wordt gespeeld, wordt het iets moeilijker. Alhoewel, eender waar je hem zet, hij zal altijd en overal assists geven. Hij is de man die alles bindt en stuurt."