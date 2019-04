Degradatiestress: Het resterende programma voor de staartploegen

Zes rondes voor het einde zijn nog diverse ploegen verwikkeld in de strijd om lijfsbehoud. Wie handhaven zich boven de beruchte rode streep?

greep in de midweekse speelronde tegen de laatste strohalm en prompt diende Adrie Poldervaart zijn ontslag in bij de Kralingers. Hij meende zijn ploeg niet meer te kunnen raken en net als , , , én NAC heeft Excelsior de punten keihard nodig om het vege lijf te redden.

Pos Team GS W G V PTN DS 13 ADO Den Haag 28 7 9 12 30 38-55 14 Fortuna Sittard 28 8 6 14 30 45-64 15 Excelsior 28 7 5 16 26 33-62 16 De Graafschap 28 7 4 17 25 32-58 17 FC Emmen 28 6 7 15 25 32-68 18 NAC Breda 28 5 6 17 21 26-64

NAC heeft door de zege weer wat hoop op een goede afloop, maar moet nog wel een achterstand van vier punten goedmaken om directe degradatie af te wenden. Emmen en De Graafschap staan op nacompetitieplekken, maar voor hen is er nog perspectief om de tombola te ontwijken. Hoe zien hun resterende programma's eruit? Goal zet de zes speelschema's op een rijtje:

ADO Den Haag

ADO heeft waarschijnlijk nog drie punten nodig om zich definitief veilig te spelen. De zware wedstrijden tegen , , en lijken daar op voorhand geen uitkomst voor te bieden, dus moet het tegen Excelsior of gebeuren.

Competitie: Datum: Tegenstander: Uit of Thuis: Aanvang: 6 april FC Utrecht Thuis 18.30 Eredivisie 13 april AZ Uit 18.30 Eredivisie 21 april PSV Uit 16.45 Eredivisie 25 april Excelsior Thuis 18.30 Eredivisie 28 april Willem II Thuis 14.30 Eredivisie 12 mei Feyenoord Uit 14.30

Fortuna Sittard

Als promovendus Fortuna vooraf had mogen tekenen voor een veertiende plaats, had het dat zes ronden voor het einde ongetwijfeld gedaan. Nu is het echter toch nog even stressen geblazen tot men zich definitief veilig speelt. De thuiswedstrijd tegen hekkensluiter NAC Breda lijkt hiervoor de perfecte gelegenheid, maar houden de Limburgers het hoofd koel als de druk oploopt?

Competitie: Datum: Tegenstander: Uit of Thuis: Aanvang: Eredivisie 7 april Uit 14.30 Eredivisie 13 april Thuis 20.45 Eredivisie 21 april NAC Breda Thuis 14.30 Eredivisie 24 april FC Utrecht Uit 19.45 Eredivisie 28 april Feyenoord Thuis 14.30 Eredivisie 12 mei Uit 14.30

Excelsior

Excelsior het seizoen onbezorgd uit te gaan spelen, maar na de winterstop is het sprokkelen geblazen voor de Kralingers. De club moet bovendien op zoek naar een nieuwe trainer en staat nog maar een punt boven de degradatiestreep. Op papier heeft het bovendien een lastig schema, al kan het een voordeel zijn dat de laatste tegenstanders dan alleen nog voor spek en bonen spelen.

Competitie: Datum: Tegenstander: Uit of Thuis: Aanvang: Eredivisie 6 april FC Groningen Thuis 19.45 Eredivisie 13 april Uit 18.30 Eredivisie 21 april Willem II Thuis 12.15 Eredivisie 25 april ADO Den Haag Uit 18.30 Eredivisie 28 april AZ Thuis 14.30 Eredivisie 12 mei Uit 14.30

De Graafschap

De Graafschap staat al in de gevarenzone en moet nog tegen beide titelkandidaten. Ook subtoppers AZ en gaan het de Superboeren niet gemakkelijk maken, dus lijkt het te moeten gaan gebeuren tegen VVV-Venlo en de rechtstreekse concurrent FC Emmen. Dan is op 12 mei de vraag of het genoeg is geweest of dat men terugzakt naar de .

Competitie: Datum: Tegenstander: Uit of Thuis: Aanvang: Eredivisie 6 april AZ Thuis 20.45 Eredivisie 14 april PSV Uit 12.15 Eredivisie 20 april VVV-Venlo Uit 20.45 Eredivisie 23 april FC Emmen Thuis 18.30 Eredivisie 28 april Ajax Thuis 14.30 Eredivisie 12 mei Vitesse Uit 14.30

FC Emmen

Promovendus FC Emmen werd voor aanvang van de competitie bestempeld als het lelijke eendje van de Eredivisie, maar de Drenthenaren weren zich kranig. Zes wedstrijden voor het einde staat de ploeg weliswaar op plek 17, maar het programma biedt nog volop perspectief om degradatie te ontlopen. Wel is het dan zaak om van de directe concurrenten te winnen.

Competitie: Datum: Tegenstander: Uit of Thuis: Aanvang: Eredivisie 7 april Thuis 12.15 Eredivisie 12 april NAC Breda Uit 20.00 Eredivisie 20 april FC Utrecht Thuis 18.30 Eredivisie 23 april De Graafschap Uit 18.30 Eredivisie 28 april FC Groningen Thuis 14.30 Eredivisie 12 mei Willem II Uit 14.30

NAC Breda

Met de komst van de nieuwe trainer Ruud Brood gaat het plotseling weer goed bij NAC Breda. De eerste twee duels leverden al vier punten op en een blik op het schema leert dat het op papier geen schokkend zwaar programma heeft. Wel moet men nog steeds een achterstand van vier punten goedmaken en de concurrentie gaat natuurlijk ook nog punten pakken.