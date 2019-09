Definitieve overstap Moses van Chelsea naar Fenerbahçe lijkt onwaarschijnlijk

Het is onwaarschijnlijk dat Fenerbahçe Victor Moses definitief vast zal leggen, ondanks de optie tot koop aan het einde van hun huurovereenkomst.

De 28-jarige Nigeriaan is vanwege zijn weeksalaris van 83-duizend euro per week te duur voor de Turkse club, waar ook nog een transfersom overeen komt om hem vast te leggen. Het contract van Moses bij loopt af in 2021 en de speler zou volgend jaar zomer voor een relatief laag bedrag vastgelegd kunnen worden.

Ondanks dat hij niet deel uitmaakt van de langetermijnplannen van de club, is Moses, die sinds januari gehuurd wordt, invloedrijk geweest voor de Turkse grootmacht met vier doelpunten in veertien -wedstrijden vorig seizoen.

Moses begon het seizoen 2019/20 met een doelpunt en een assist in de 5-0 zege op Gazisehir op 19 augustus, maar liep ook een spierblessure op in die wedstrijd en heeft sindsdien niet meer gespeeld.

kwalificeerde zich vorig seizoen niet voor Europees voetbal, terwijl ze ook straf kregen doordat het de regels van de Financial Fair Play overtrad, waardoor ze de uitgaven en inkomsten in evenwicht moesten brengen. Dat wordt beschouwd als een belangrijke beperking voor de transferactiviteit van de club, inclusief het aantrekken van Moses.

De stap op huurbasis naar Turkije is de vierde voor de voormalig Nigeriaans international sinds hij in augustus 2012 de overstap maakte van Wigan Athletic naar Chelsea. The Blues stuurden Moses naar , en Stoke City, voordat hij een heropleving had onder Antonio Conte. Onder de Italiaan werd hij omgeturnd tot vleugelverdediger tijdens het titelwinnende seizoen 2016/17.

Moses tekende zijn huidige contract tijdens dat seizoen en hij werd genomineerd voor Afrikaans voetballer van het jaar, maar daalde vorig seizoen opnieuw in de pikorde onder Maurizio Sarri.

Ondertussen is er goed nieuws voor Chelsea op andere fronten. De verwachting is dat Callum Hudson-Odoi, die vanwege een ernstige achilles-blessure is uitgeschakeld, de komende week een nieuw contract gaat tekenen met een weeksalaris van tweehonderduizend euro.

Bayern Múnchen was lange tijd geïnteresseerd in de jonge vleugelaanvaller, maar hij staat op het punt om een nieuw contract te tekenen bij de Londenaren en zou kunnen deelnemen aan de wedstrijd van Onder-23 tegen op 13 september.

Chelsea is ook van plan om de contracten van Tammy Abraham, Reece James, Fikayo Tomori en Emerson Palmieri te verlangen voorafgaand aan de transferperiode van januari.