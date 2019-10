Defensieve puzzel Guardiola wordt ingewikkelder met zoveelste tegenslag

Josep Guardiola moet wederom een tegenslag verwerken, want de manager van Manchester City kan voorlopig geen beroep doen op Oleksandr Zinchenko.

De linksback is deze week in Spanje geopereerd aan zijn knie, al is niet wereldkundig gemaakt hoelang de in het seizoen 2016/17 aan verhuurde vleugelverdediger precies uit de roulatie is.

Guardiola kreeg dinsdag na de 5-1 zege op Atalanta in de groepsfase van de ook al slecht nieuws, daar Rodri geblesseerd uitviel met een hamstringblessure. De middenvelder, die tegen de Italianen als centrale verdediger speelde, is in het slechtste geval een maand uit de roulatie. De keuzeheer van de nummer twee in de Premier League kan al een poos niet beschikken over Aymeric Laporte, die vanwege een zware knieblessure nog minstens vier maanden uitgeschakeld is.

Lees beneden verder

Voor het centrum van de verdediging van kan Guardiola ook kiezen voor John Stones en Nicolás Otamendi, al begonnen beide verdedigers dinsdag tegen Atalanta op de reservebank. Guardiola koos voor Fernandinho naast Rodri in het hart van de defensie. The Citizens wisten ondanks een stroeve start met ruime cijfers te winnen en plaatsing voor de achtste finale van het miljardenbal lijkt slechts een kwestie van tijd.

Guardiola moet voorafgaand aan het duel met Aston Villa van zaterdag dus wederom een defensieve puzzel leggen, nu Zinchenko en Rodri zeker ontbreken. Het is aannemelijk dat Stones en Otamendi, die tegen Atalanta als invallers werden gebruikt, aan de aftrap verschijnen in het Etihad Stadium.

Benjamin Mendy wordt normaal gesproken weer aan de linkerkant van de verdediging geposteerd door Guardiola, terwijl ook ex-PSV'er Angeliño een optie is.