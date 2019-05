Defensa y Justicia bevestigt aanstaande transfer Martínez naar Ajax

Lisandro Martínez wordt na Razvan Marin, Kik Pierie en Kjell Scherpen de vierde aankoop van Ajax voor komend seizoen.

Technisch directeur Diego Lemme heeft in de Argentijnse media laten weten dat het bod van zeven miljoen vanuit Amsterdam is geaccepteerd. "Maandag heeft laten weten de vraagprijs te accepteren, het is dus praktisch afgerond", aldus Lemme.



"Het gaat alleen nog om de formaliteiten en het contract van de speler", laat de technisch directeur van Defensa y Justicia weten. "Het gaat om zeven miljoen euro voor honderd procent van de transferrechten." Door de verkoop aan Ajax maakt de Argentijnse club een stevige winst, aangezien de 21-jarige verdediger in de zomer van vorig jaar voor 750.000 euro werd aangekocht.



Voetbal International schrijft dat Defensa y Justicia over de helft van de transferrechten van Martínez beschikt. Vorig jaar sprak de club met dat voor een bedrag van anderhalf miljoen euro ook het tweede deel van de transferrechten kan worden gekocht. De linkspoot heeft in eigen land een contract tot de zomer van 2021.



Volgens De Telegraaf reist Martínez begin volgende week af naar Amsterdam voor de medische keuring en om zijn transfer verder af te ronden. Tegenover zijn komst staat mogelijk het vertrek van Daley Sinkgraven. Volgens de krant staat hij in de belangstelling van en is Ajax bereid mee te werken aan een transfer. Na Lisandro Magallan en Nicolás Tagliafico wordt Martínez de derde Argentijn in de selectie van trainer Erik ten Hag.