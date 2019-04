Deeney haalt uit vanwege masker: "Geniet ervan, loser!"

Troy Deeney had weinig positiefs te zeggen over het masker dat Raúl Jiménez opzette tijdens de FA Cup-kraker tussen Watford en Wolverhampton.

wist zich zondag met een geweldige comeback tegen The Wolves te plaatsen voor de finale van de . Op Wembley keek de ploeg uit Londen na ruim een uur tegen een 0-2 achterstand aan. Raúl Jiménez leek op een veilige voorsprong te zetten. Watford knokte zich echter terug; na een goal van Gerard Deulofeu maakte Troy Deeney ver in blessuretijd gelijk en in de verlenging zorgde Deulofeu voor de 3-2.



Jiménez vierde zijn treffer door een masker op te zetten, maar dat was Deeney tijdens de wedstrijd niet opgevallen. "Ik heb dat zojuist pas gezien in de herhaling. Eigenlijk zou ik er wel iets gemeens over willen zeggen, maar dat doe ik niet", reageerde de routinier tegenover beIN Sports. "Hij kan het nu ook mooi opzetten, want hij is een loser. Geniet van dat masker, wij hebben de overwinning."



"Begrijp me niet verkeerd, Jiménez is een topspeler. Hij vult de positie van nummer 9 uitstekend in. Gelukkig zie ik masker nu pas, want tijdens de wedstrijd had ik waarschijnlijk mijn zelfbeheersing verloren. Ik vind dat je zoiets alleen kunt doen, als je zeker weet dat je de wedstrijd gaat winnen."



In de finale staat Watford op zaterdag 18 mei tegenover . Voor The Hornets wordt het de tweede finale en de eerste sinds 1984, toen er van werd verloren. Manchester City staat voor de elfde keer in de eindstrijd en won het toernooi vijf keer.