Debuut met zes goals! Dortmund's 14-jarige wonderkind Moukoko blijft Duitsland verbazen

De tiener speelt nu tegen jongens die vier jaar ouder zijn dan hij, maar het wonderkind van Borussia Dortmund schittert ook meteen bij de Onder-19.

"Ik hoop dat mensen niet verwachten dat ik ook 46 keer ga scoren bij de Onder-19", stelde de veertienjarige aanvaller Youssousa Moukoko in gesprek met Ruhr Nachrichten toen bekend werd dat hij dit seizoen weer een leeftijdscategorie hoger wordt geplaatst. "Ik moet eerst aan het niveau wennen en dan zien wat er gebeurt."

De spits debuteerde afgelopen weekend voor de Onder-19 tegen leeftijdsgenoten van Wuppertal en na 28 minuten had hij al een hattrick op zijn naam staan, waarna de teller uiteindelijk pas stopte bij 9-2 met zes goals van de jongste speler van het veld Moukoko.

De in Kameroen geboren belofte is al jaren een revelatie in elke leeftijdsgroep waarin hij speelt. Als twaalfjarige scoorde hij veertig keer in 28 wedstrijden voor de Onder-17 en een jaar later brak hij het competitierecord met 46 goals voor hetzelfde elftal.

Dat leverde hem een oproep op voor Duitsland Onder-16, waar hij als invaller debuteerde tegen Oostenrijk om vervolgens twee keer te scoren in het eerstvolgende duel waarin hij als basisspeler begon. Er volgden nog twee optredens voor Duitsland, met een goal tegen Duitsland als gevolg.

Hoewel hij bij Dortmund dus vier jaar jonger is dan veel van zijn teamgenoten, werd Moukoko toch doorgeschoven naar de Onder-19. Daar verwacht trainer Michael Skibbe veel van hem. Hij is van mening dat hij een toptalent in handen heeft die ook nog eens het hoofd koel houdt ondanks alle aandacht.

"De jongen wordt ooit prof. Dat is net zo vanzelfsprekend als het horen van amen in de kerk. Alleen blessures zouden hem tegen kunnen houden", aldus Skibbe, die werd geïnterviewd door RevierSport. "Youssoufa is een relaxte jongen, die de hype extreem goed doorstaat. Hij presenteert zichzelf goed en past uitstekend in het team."

Borussia-fans hopen hem natuurlijk zo snel mogelijk in het eerste elftal te zien, maar door de -regelgeving gaat dat nog wel even duren. Hij is pas in seizoen 2021/22 inzetbaar omdat een speler in Duitsland tijdens het lopende seizoen minimaal zijn zeventiende verjaardag moet vieren om profvoetbal te mogen spelen. Moukoko wordt pas 17 jaar op 20 november 2021, dus het is geduld hebben voor die Borussen.

Buiten het veld moet Moukoko al jaren omgaan met twijfels over zijn leeftijd. Het gerucht dat hij ouder is dan hij zegt dook voor het eerst op toen hij bij St. Pauli zat, zelfs nog voor hij op zijn twaalfde overstapte naar Dortmund.

Zijn vader heeft echter al het mogelijke gedaan om de oprechtheid van zijn zoon te bewijzen en heeft in 2016 een Duits geboortecertificaat gekregen waarin zijn gegevens uit Kameroen worden gevalideerd.

Lars Ricken liet zich meteen daarna als hoofd jeugdopleiding van Dortmund ook over de kwestie uit ten overstaande van verslaggevers: "Hij is twaalf. Dat is een simpel feit en er bestaat geen twijfel over."

Moukoko hoopt in de voetsporen te treden van Pierre-Emerick Aubameyang, de razendsnelle aanvaller van die doorbrak bij Dortmund. De Gabonees nam het jonge wonderkind onder zijn hoede toen hij in het Westfalen Stadion speelde en onderhoudt nog steeds contact met hem.

Aubameyang geeft de veertienjarige belofte advies, bevestigt Moukoko in gesprek met Sport Bild. "Hij is als een grote broer voor mij. Hij geeft me tips, zegt me wat goed ging en wat beter kan. Dat soort dingen."

Terwijl Aubameyang zich heeft bewezen als een topspits, durft Moukoko nog een stapje groter te dromen. "Het is mijn droom om te spelen voor Dortmund. Met hen wil ik de winnen en de Ballon d'Or", aldus de jongeling.

Is @BVB wonderkid Youssoufa Moukoko the next CR7?



He's already copying that celebration! 🔥pic.twitter.com/CMkrmWvgxD — Goal (@goal) June 7, 2019

Nadat hij vorig seizoen tweemaal in een duel scoorde voor Dortmund O-17 (iets wat hij uiteindelijk in 12 wedstrijden deed), vierde Moukoko zijn goal in de stijl van een van zijn andere idolen: Cristiano Ronaldo. Die pose leverde hem direct vergelijkingen op met de Portugees, maar de Duitse tiener is nu al druk bezig om zijn eigen verhaal te vertellen.

Moukoko maakte meteen veel indruk bij de Onder-19 met zes goals tijdens zijn debuut, dus is het verre van uitgesloten dat hij weer 46 goals maakt, zelfs niet op een veel hoger niveau dan hij eerst speelde. Hier kan hij nog een paar jaar aan zijn eigen spel schaven en als hij straks 17 is, staat er een speler van formaat die zomaar echt kan strijden om de Ballon d'Or als hij zo doelgericht en gefocust blijft.