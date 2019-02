Debuut in Premier League lonkt voor Tahith Chong

Tahith Chong hoort voor het eerst bij de wedstrijdselectie voor een duel in de Premier League. Manchester United speelt woensdag tegen Crystal Palace.

United kampt met een ware blessuregolf en Ole Gunnar Solskjaer kijkt dan ook naar de jeugdelftallen om de klappen op te vangen. Chong, negentien jaar, debuteerde afgelopen maand in het FA Cup-duel met Reading (2-0 zege) reeds in het hoogste keurkorps, maar bij een competitiewedstrijd zat de voormalig jeugdspeler van Feyenoord nog nooit op de reservebank. " Chongy zal het publiek achter zich krijgen, als hij mag invallen", zegt Solskjaer op de website van Manchester United.



Naast Chong maken ook tieners als verdedigende middenvelder James Garner (zeventien jaar) en aanvallende middenvelder Angel Gomes (achttien jaar) hun opwachting bij de wedstrijdselectie. "Ze trainen al langere tijd met de selectie mee. Ik weet zeker dat ze er klaar voor zijn." Gomes maakte in mei 2017 al zijn debuut in de hoofdmacht, maar speelde op Boxing Day van dit seizoen pas zijn tweede duel.



Gomes mocht in het thuisduel met Huddersfield Town (3-1 zege) tien minuten voor tijd invallen. Voor Chong en Gomes lijkt de kans dan ook iets groter dat ze speeltijd krijgen dan voor Garner. "Het is moeilijk om een defensief ingestelde speler van zestien of zeventien jaar in te brengen. Een aanvaller kan vrijuit spelen en heeft de kans om de wedstrijd voor je te winnen, ze zullen er niet voor zorgen dat je verliest", erkende de Noorse interim-trainer.