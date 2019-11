Debutanten kregen advies: "Voornamelijk van Memphis, Gini, Aké en Frenkie"

Calvin Stengs en Myron Boadu debuteerden dinsdagavond in de EK-kwalificatiewedstrijd tegen Estland (5-0 zege) voor Oranje.

Boadu tekende in zijn eerste duel voor het direct voor een doelpunt, waarmee de eindstand bepaald werd. Na afloop zitten de aanvallers van samen bij de NOS , waar ze over hun debuut vertellen.

"Het was speciaal, een mooi moment voor jezelf. Daar ben je blij mee, dat is gewoon fantastisch. Natuurlijk is het een hoger niveau, je speelt met jongens die bij grotere clubs spelen. Het is wel wat spannender dan voor je club spelen, ik begon wat onwennig en later ging het beter. Je speelt ook in een nieuw team. Als ik speel, verwacht ik wel wat meer van mezelf. Ik heb het team kunnen helpen met twee assists", geeft Stengs, die in de basiself begon, te kennen.

"Ik wist maandagavond gehoord dat ik zou gaan spelen, maar daar word ik niet zenuwachtig door. Ik heb nog goed kunnen slapen en naarmate het dichterbij komt, wordt het wat specialer", zegt de vleugelaanvaller van AZ.

Boadu krijgt de vraag of hij jaloers was op zijn ploeggenoot, daar hij zelf als invaller binnen de lijnen kwam. "Alleen maar trots, hij verdient het en heeft afgelopen weken laten zien hoe goed hij kan voetballen."

"Met de eerste aanname ging ik meteen erlangs, dat was een goede actie. Dan zit je er meteen lekker in. Je hoort van al die jongens dat je gewoon schijt moet hebben en dat probeerde ik. Eigenlijk iedereen, maar voornamelijk Memphis, Gini, Nathan Aké en Frenkie", vertelt Boadu, die direct wist te scoren. "Natuurlijk is het een jongensdroom. Een hele goede bal van Kevin (Strootman, red.). Normaal krijg ik deze Calvin, maar nu heb ik betere spelers om me heen staan en kan ik ‘m van meerdere kanten verwachten."