Dean Ashton: "Ik zou zeker geen haast hebben als ik Declan Rice was"

De Engelse international wordt in verband gebracht met Manchester United, maar volgens Dean Ashton vindt dat de tijd nog niet rijp is.

Goal heeft bevestigd dat in aanloop naar volgend seizoen overweegt de twintigjarige middenvelder vast te leggen. Het zou zeker passen bij het beleid onder Ole Gunnar Solskjaer om jonge Engelse talenten een kans te geven.

In gesprek met Goal reageert voormalig spits Ashton op een mogelijke overgang: "Ik heb het gevoel dat hij nog steeds verbeteringen moet aanbrengen en dat er geen betere plek is om dat te leren en te doen dan West Ham."

"Hij heeft misschien nog een seizoen of twee nodig om een dergelijke stap te maken, waar plotseling de druk veel hoger wordt. Ik zou zeker geen haast hebben als ik Declan Rice was. Ik denk dat hij op de juiste plaats is om vooruitgang te boeken in zijn carrière."

De aspecten waar Rice aan moet werken, voegt Ashton toe: "Hij leest het spel heel goed, hij kan het spel uitstekend afbreken."

"Tegenwoordig wil je dat je verdedigende middenvelder het tempo bepaalt en ik weet niet zeker of hij dat in zich heeft. Hij kan duidelijk van Mark Noble leren. Ik denk dat hij daar nog steeds beter in is en ik wil graag verbetering aan de bal zien. Dat hij op zijn gemak is en in staat is om het tempo te dicteren in wat nu zo'n integrale positie is."

Een overgang naar Manchester United is misschien niet zo aantrekkelijk als dat hij eerder was. The Red Devils staan momenteel zeven in de Premier League, waar hij slechts op doelsaldo boven West Ham staat.

Lees beneden verder

"Dat verandert zeker de zaken, wanneer een grote club als Manchester United niet per se om de prijzen speelt. Maar ze zijn nog steeds een enorme voetbalclub die altijd in de race zou zijn voor iemand als Declan Rice."

"Maar ik zou geen haast hebben als ik hem was. Hij houdt echt van de voetbalclub en ik weet niet zeker of hij haast zou hebben tenzij de transfer absoluut perfect was."