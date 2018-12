'Deal van elf miljoen euro tussen Man City en Real Madrid lonkt'

Brahim Diaz gaat hoogstwaarschijnlijk voor elf miljoen euro verkassen naar Real Madrid, zo weet ESPN donderdag te melden.

De negentienjarige aanvallende middenvelder beschikt bij Manchester City over een contract dat komende zomer afloopt en naar verluidt naderen de Europese topclubs een akkoord over een transfer in de winter.

Marca meldde eerder deze week dat de Engelse topclub graag twintig miljoen euro verlangt voor de Spanjaard, maar door het aflopende contract zou City alsnog akkoord gaan met een lager bedrag. Ook Paris Saint-Germain zou azen op Diaz, maar het lijkt erop dat de creatieveling terugkeert naar zijn geboorteland.



The Citizens onderhandelen achter de schermen al maanden met het talent om de verbintenis te verlengen, maar Diaz wil pas zijn krabbel zetten als hem meer speeltijd in de hoofdmacht wordt beloofd. Tot op heden heeft de aanvallende middenvelder veertien wedstrijden gespeeld in het eerste van City, waarin hij twee doelpunten produceerde.



"De situatie van Brahim is erg simpel", zo werd City-manager Josep Guardiola eind november geciteerd door de Engelse media. "Wij willen hem. We willen zijn contract met vier of vijf jaar verlengen. We doen er echt alles aan om te zorgen dat hij hier blijft. Maar het is aan hem. Als hij niet wil blijven, moet hij vertrekken. Zo simpel is het. We doen er alles aan, maar het zijn uiteindelijk de spelers die beslissen."