Deal tussen PSV en Sparta nadert: "De gesprekken zullen opgestart worden'

Sparta Rotterdam wil Laros Duarte graag definitief inlijven, zo meldt het Eindhovens Dagblad.

De middenvelder werd het afgelopen halfjaar door Sparta gehuurd van en de onlangs gepromoveerde club wil graag verder met Duarte. De verwachting is dat de Eindhovenaren wel een kleine vergoeding willen voor Duarte, die nog tot medio 2020 vastligt.

Samen met de Rotterdamse club wist Duarte afgelopen seizoen promotie naar de af te dwingen. De 22-jarige middenvelder geeft aan het erg naar zijn zin te hebben bij de Spangenaren. Duarte, die zijn debuut voor het eerste van PSV nog moet maken, hoopt op een deal. “De gesprekken daarover zullen nog opgestart worden. Ik wil graag in de Eredivisie spelen", zo klinkt het.



Technisch manager Henk van Stee laat tegenover De Telegraaf weten dat het lijstje versterkingen voor de nagenoeg in zijn geheel de prullenbak in kan met de promotie naar het hoogste niveau. "Ik moet zeggen dat ik me na de eerste wedstrijd tegen meer concentreerde op dát lijstje", erkent de sportbestuurder.



"Het andere lijstje, met spelers waarmee je de Eredivisie in zou willen, is nog afhankelijk van het extra budget dat precies zal vrijkomen, maar ik heb al wel toestemming om met spelers te praten. En dat gebeurt ook. We willen er vijf a zes jongens bij die iets extra's brengen of de nodige ervaring hebben", aldus Van Stee. "Wij zijn geen , of PSV die in de positie zijn om heel gericht aankopen te doen, door de concurrentie om je heen."