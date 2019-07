Deal Barcelona van tientallen miljoenen bevindt zich in 'vergevorderd stadium'

Malcom lijkt op weg naar Zenit Sint-Petersburg, waar hij zijn carrière nieuw leven in kan blazen.

De aanvaller komt niet in aanmerking voor een basisplek bij en mag uitkijken naar een nieuwe werkgever.

De Russische topclub werd de voorbije dagen al hevig gelinkt aan de Braziliaan en nu heeft directeur Alexander Medvedev bevestigd dat men aan het onderhandelen is over een transfer.

"De onderhandelingen met Barcelona wat betreft Malcom zitten in een vergevorderd stadium. We bevinden ons nu in de beslissende fase", zo wordt de sportbestuurder geciteerd door Fontanka.

Het is onduidelijk voor hoeveel geld Malcom een transfer gaat maken, maar diverse media maken melding van een bedrag van circa 40 tot 45 miljoen euro.

Onder meer Marca meldde eerder al dat Zenit erg gecharmeerd is van Malcom, die een jaar geleden Girondins voor ongeveer 41 miljoen euro inruilde voor Barcelona.

In het Camp Nou kon de 22-jarige buitenspeler niet imponeren, waardoor een transfer in de huidige transferperiode een reële optie is voor de Catalaanse grootmacht.

Barcelona zou geen genoegen willen nemen met een som voor Malcom die lager uitvalt dan het aankoopbedrag. Zenit zou aan de vraagprijs kunnen voldoen, waardoor een overstap aanstaande lijkt.

Malcom, die ook in verband wordt gebracht met , , , en , ligt nog tot medio 2023 vast bij Barcelona.