'Deadline day exit Mesut Özil bij Arsenal was dichterbij dan ooit'

Arsenal had op de laatste dag van de winterse transfermarkt de kans om grootverdiener Mesut Özil uit te zwaaien, zo verzekeren Engelse media zondag.

Volgens de laatste berichten ontving de Premier League-club afgelopen vrijdag een aantrekkelijk voorstel voor de 31-jarige spelmaker, maar om uiteenlopende redenen kwam het niet tot een transfer. Club en speler zijn zodoende nog een half jaar tot elkaar ‘veroordeeld’.

De toekomst van Özil was de voorbije jaren een terugkerend onderwerp, ook toen hij uiteindelijk een nieuw contract met tot de zomer van 2021 ondertekende en zich van liefst een miljoen euro netto per maand verzekerde.

De aanvallende middenvelder kampte met een lange vormcrisis, onderhield een moeizame relatie met de inmiddels vertrokken Unai Emery en werd aan het begin van dit seizoen overvallen én bedreigd.

De komst van Mikel Arteta als hoofdtrainer heeft de loopbaan van Özil als Gunner nieuw leven ingeblazen. Hij startte in elk van de laatste zes Premier League-duels.

Engelse media verzekeren dat Arsenal desondanks welwillend stond tegenover a deadline day exit van de Duitser toen men een financieel aantrekkelijk voorstel van een nog onbekende club uit Qatar ontving. Ook voor de spelmaker zelf was de deal aantrekkelijk.

De club uit de Qatari League was naar verluidt bereid, en daarmee tevens de éérste club, om het salaris van Özil in Londen te evenaren. Het voorstel kwam echter té dicht bij de transferdeadline van elf uur ’s avonds en Arsenal had intern besloten dat men Özil alleen zou laten gaan als men een specifieke vervanger kon aantrekken.

Dat was Dani Olmo of Yannick Ferreira Carrasco, maar en waren de Londenaren al voor geweest. Arsenal moest de Qatarese club zodoende teleurstellen.