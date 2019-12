De zeven minuten die de titelaspiraties van Liverpool vormgaven

De Engelse koploper gaat in 2020, na een ongekend jaar, voor een titel waar heel Liverpool al een eeuwigheid naar snakt.

Het jaar 2019 zit erop, hoe was het voor jou?

Voor eindigde het jaar op bekende wijze. Dankzij een 1-0 zege op blijven The Reds ruim aan kop in de Premier League.

Wat een jaar was het voor Jürgen Klopp en zijn mannen. Ze beëindigen het in stijl, als kampioen van Europa én de rest van de wereld.

In 2020 wordt de ploeg ook eindelijk weer de beste van Engeland.

Liverpool is dat absoluut aan z'n stand verplicht. De voorsprong op nummer twee is dertien punten, terwijl de ploeg van Klopp nog een wedstrijd tegoed heeft.

Het is nog geen oudjaarsavond, maar rondom Anfield is het aftellen al lang begonnen. Nog 42 punten heeft Liverpool in de resterende negentien competitieduels nodig om voor het eerst sinds 1990 kampioen van Engeland te worden.

Ter illustratie: de afgelopen negentien wedstrijden leverden 55 punten op. De negentien duels daarvoor 46 en dáárvoor 51.

Beangstigend, nietwaar?

"Het is nog niet gedaan", hield Klopp zondag vol na een spannde wedstrijd die, zoals wel vaker dit seizoen, gedomineerd werd door beslissingen van de VAR.

"Het zou gek zijn als ik hier zou gaan zitten en zou denken dat het beslist was. Jullie mogen het vragen, maar verwacht geen ander antwoord. Het is nog niet beslist."

De retoriek van de Duitser is inmiddels bekend. Iedere persconferentie hamert hij erop dat alleen de volgende wedstrijd belangrijk is en zijn spelers nemen dat over. "We zijn positief over de situatie waarin we zitten", voegde Virgil van Dijk toe. "Maar we mogen niet tevreden zijn - we willen meer en meer."

Klopp weet net zo goed als Van Dijk hoe snel de zaken in het voetbal kunnen veranderen. Twaalf maanden geleden stond Liverpool negen punten los van , weliswaar met een wedstrijd meer gespeeld. Het bleek uiteindelijk niet genoeg te zijn.

"Wie geeft er nou iets om de punten in december?" vroeg Klopp. "Mijn team was in 2019 fantastisch, maar we rekenen in seizoenen, niet in jaren."

Toch is het moeilijk om niet na te denken over hetgene Liverpool op dit moment aan het bereiken is, en over de normen die ze stellen.

Pas voor de vijfde keer in de clubhistorie is het Liverpool gelukt om een heel kalenderjaar ongeslagen te blijven in thuiswedstrijden (in alle competities). Slechts één ploeg in de Engelse voetbalgeschiedenis - in 2005 - pakte in een jaar meer competitiepunten op het hoogste niveau. Van de 111 mogelijke punten in 2019 liet Liverpool er maar dertien liggen.

Natuurlijk waren er spannende momenten. Welke ploeg heeft die nou niet? En als men straks in mei de Premier League-trofee omhoog tilt, zullen The Reds wellicht even terugdenken aan die late overwinningen en comebacks en beseffen: 'Dat was een hele belangrijke'.

Neem bijvoorbeeld de uitwedstrijd tegen Aston Villa, begin november. De statistieken zeggen dat het gewoon een overwinning was zoals Liverpool er zoveel boekt in een seizoen.

De realiteit was heel anders.

Met nog drie minuten op de klok keek het team van Klopp op Villa Park tegen een achterstand aan. Manchester City had ondertussen op eigen veld een achterstand tegen omgezet in een voorsprong. Pep Guardiola's formatie zou op drie punten van de koploper komen te staan en in de volgende speelronde volgde een uitwedstrijd tegen Liverpool. Bij winst zou City weer koploper zijn.

Maar dat hele plan ging niet door.

Andy Robertson kopte de gelijkmaker binnen en Sadio Mané bracht ver in blessuretijd het uitvak in extase met zijn winnende treffer. Liverpool's voorsprong op City bleef zes punten en een week later werd die uitgebreid naar negen punten met een zege op The Citizens. In zeven minuten tijd werd een achterstand omgezet in een overwinning en binnen acht dagen nam men de volledige controle over de Premier League in handen.

Die controle heeft de -winnaar nog geen moment weggegeven. Het werd zelfs nog verder vergroot, doordat de concurrentie punten verspeelde. Sinds de zege op City won Liverpool zeven competitieduels. Sommige met overmacht, andere met een klein verschil, maar allemaal verdiend. "We zijn een eenheid", aldus Klopp. "We vechten totdat iemand zegt dat we genoeg punten hebben."

Ook tegen Wolves moest er worden geknokt. Mané's openingstreffer, die toch werd goedgekeurd na inmenging van de VAR, leverde drie punten op. Hulp van de VAR was echter ook nodig om kort daarna de gelijkmaker van Pedro Neto te annuleren.

"We wisten dat het lastig zou worden", reageerde Klopp. "Dus het was geen verrassing dat het een moeilijke wedstrijd was."

Wolverhampton voelde zich belazerd, ook al werd in beide situaties uiteindelijk de juiste beslissing genomen. Je kan discussiëren over de noodzaak van de VAR in het algemeen of de manier waarop het systeem wordt ingezet, maar klaag niet dat de regels gewoon worden toegepast. Het zat Wolves dit keer tegen, maar in de toekomst zullen ze weer ervan profiteren, daar kun je zeker van zijn.

Liverpool rolt ondertussen vol goede moed het nieuwe jaar in. Volgende wedstrijd: donderdagavond, thuis tegen Sheffield United.

Na een fantastisch 2019 lijkt het jaar 2020 minstens zo speciaal te kunnen worden.