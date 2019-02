De worsteling van Ferdi Kadioglu bij Fenerbahçe

In de zomer van 2018 verruilde Ferdi Kadioglu NEC voor Fenerbahçe, maar in Turkije heeft de middenvelder zich vooralsnog weinig mogen laten gelden.

Halverwege juli wordt bekend dat Kadioglu NEC per direct gaat verlaten voor Fenerbahçe. Het is de beloning voor de sterke ontwikkeling die de middenvelder in Nijmegen heeft doorgemaakt. Op 28 augustus 2016 maakt de geboren Arnhemmer op zestienjarige leeftijd zijn debuut in het eerste elftal van NEC en komt hij gedurende het seizoen 2016/17 tot 31 wedstrijden, waarin hij 4 keer weet te scoren en 3 assists geeft.

Kadioglu kan de ploeg niet behoeden voor degradatie en dus laat de middenvelder zijn kunsten afgelopen seizoen zien in de Keuken Kampioen Divisie. NEC draait een goed seizoen en strijdt tot het laatste moment mee om de titel, maar moet uiteindelijk genoegen nemen met een plek in de play-offs, waarin FC Emmen de sterkste blijkt te zijn. Kadioglu komt tot 39 wedstrijden en scoort daarin 8 keer en is 13 keer de aangever. Verschillende clubs lonken naar de middenvelder NEC, waaronder Feyenoord en AZ, maar het is Fenerbahçe die de strijd wint en voor 1,4 euro miljoen euro maakt de jeugdinternational de overstap naar Turkije, waar hij komt de spelen onder trainer Phillip Cocu.







Vier dagen na zijn komst maakt Kadioglu zijn officieuze debuut voor de Turkse grootmacht als hij in mag vallen in de oefenwedstrijd tegen Fulham. Een positief begin, maar begin augustus volgt de eerste teleurstelling. Kadioglu wordt buiten de Europese selectie gelaten na afspraken die Fenerbahçe gemaakt heeft met de UEFA in kader van de Financial Fair Play. Hij kan zodoende geen bijdrage leveren in het bereiken van de knock-outfase van de Europa League.

Het seizoen in de Süper Lig voor Fenerbahçe vangt op 11 augustus aan tegen Bursaspor, maar Kadioglu zit niet bij de wedstrijdselectie, waar hij actief is bij Onder-21. Tijdens de derde competitiewedstrijd op bezoek bij Göztepe zit de middenvelder voor het eerst op de bank, maar tot een invalbeurt komt het niet. Halverwege oktober geeft de negentienjarige middenvelder in gesprek met FOX Sports aan het gevoel te hebben dat een debuut in de hoofdmacht eraan zit te komen. “Ik weet dat het een super grote club is en dat ik keihard moet werken voor mijn plekje. Ik wacht geduldig op mijn debuut. Natuurlijk is het een grote stap. Als je goed kan voetballen, moet je proberen zo snel mogelijk aan te haken. Ik vind dat het steeds beter gaat en ik dichterbij kom. Ik blijf hard werken en mijn best doen, dan komt de kans vanzelf.”



Kadioglu zit tot 28 oktober nog één keer bij de selectie, maar minuten krijgt hij niet van Cocu. Wel speelt de middenvelder zes wedstrijden voor Onder-21. De thuiswedstrijd van 28 oktober is de laatste onder leiding van Cocu, die na de 1-3 nederlaag tegen Ankaragücü op non-actief wordt gezet en wat volgt is zijn ontslag. Cocu wordt opgevolgd door interim-trainer Erwin Koeman en hij gunt de Nederlander een plek op de bank tijdens zijn eerste twee competitiewedstrijden waarin hij de leiding heeft, maar wederom blijft een debuut uit. Vanwege een handbreuk is Kadioglu tijdens de daaropvolgende drie competitiewedstrijden niet inzetbaar en wanneer hij weer fit is, is ook Koeman vertrokken.



Toch had Kadioglu al bij zijn komst niet kunnen verwachten regelmatig in actie te komen bij de hoofdmacht van de club in Istanbul, zo weet Mehmet Can Ünlü van Goal Turkije: “Er zijn duidelijk geen grote verwachtingen van zijn eerste seizoen bij de club. In september zei president Ali Koç in gesprek met Fenerbahçe TV hem als een investering voor de toekomst te zien.” “Ferdi is een van de meest talentvolle Nederlanders. We hebben hem voor de toekomst vastgelegd. We hebben hem niet vastgelegd met het doel om hem dit seizoen in het eerste elftal te laten spelen. Ik zie geen probleem met hem, hij zal zichzelf verbeteren. We zullen hem op het juiste moment gebruiken”, vertelde Koç.







Kadioglu is niet tevreden met zijn rol op het tweede plan bij de club en op korte termijn, zo geeft hij aan in november, gaat hij in gesprek met de clubleiding om te kijken wat de mogelijkheden zijn. “Een mogelijke verhuurperiode is dan een van de dingen die we gaan bespreken, maar het zou ook kunnen zijn dat hij niet weg mag. Kadioglu maakt vast deel uit van het eerste en traint ook dagelijks”, vertelt zaakwaarnemer Karel Jansen in gesprek met Voetbal International. “Hij traint daar natuurlijk op hoog niveau. Maar een voetballer wil uiteindelijk wedstrijden spelen, zeker op zijn leeftijd. Daar gaan we dus met de club over in gesprek.”

Halverwege december vindt Fenerbahçe een definitieve opvolger voor Cocu en stelt Ersun Yanal aan tot de zomer van 2020. Kadioglu krijgt een plek op de bank van Yanal in zijn eerste competitiewedstrijd waarover hij leiding heeft, maar tot een invalbeurt komt het wederom niet. Op 20 december volgen dan eindelijk zijn eerste minuten. In de return van de bekerwedstrijd tegen Giresunspor mag hij dertien minuten voor tijd invallen en daarmee volgt zijn officiële debuut voor De Gele Kanaries, waar hij vijf maanden op heeft moeten wachten. Tot een competitiedebuut komt het niet in 2018.

Can Üglü heeft wel een verklaring waarom Kadioglu in de eerste seizoenshelft tot slechts één invalbeurt komt. “De belangrijkste reden dat ik zou zeggen zijn zijn zwakke punten qua fysiek. Hij is overschaduwd door spelers als Yassine Benzia, Mehmet Ekici en Eljif Elmas. Bovendien, zoals bekend is, stak Fenerbahçe in de eerste helft van het seizoen echt in crisis en zo’n chaotische atmosfeer zou hem ernstig onder druk zetten.”

De transferperiode van januari breekt aan, maar tot een vertrek komt het niet voor de speler van Jong Oranje, al wordt hij op een gegeven gelinkt aan een tijdelijke terugkeer naar Nederland, waar sc Heerenveen genoemd wordt. Zodoende zit Kadioglu in de eerste twee competitiewedstrijden na de winterstop weer op de bank bij Fenerbahçe en daar blijft hij vervolgens ook negentig minuten zitten. Het perspectief op speeltijd blijft broos en tijdens de twintigste competitiewedstrijd tegen Göztepe afgelopen weekend aanschouwt hij de wedstrijd weer vanaf de tribune.





Een tweede seizoenshelft met weinig, of geen, speelminuten dreigt voor Kadioglu. Hoewel hij nu een half jaar actief is in Turkije, ziet Can Üglü nog ruimte voor verbetering. “Zoals ik eerder al zei, hij moet zichzelf fysiek verbeteren. In Turkije is het spel gebaseerd op voornamelijk fysieke vaardigheden en de nieuwe coach Ersun Yanal geeft de voorkeur aan dergelijke spelers.”

Waar president Ali Koç in september vorig jaar aangaf Kadioglu voor de toekomst gehaald te hebben, betwijfelt Can Üglü of dit volgend seizoen wel bij Fenerbahçe zal zijn. “Ik denk dat een vertrek op huurbasis volgend seizoen waarschijnlijk is. In januari legde Fenerbahçe Miha Zajc en Tolgay Arslan vast, dus met de komst van deze twee spelers, kan de situatie voor hem volgend seizoen lastiger worden.”

De enige hoop die Kadioglu kan hebben op speelminuten is als Fenerbahçe de stijgende lijn weet vast te houden die sinds de komst van Yanal is ingezet. De eerste drie competitiewedstrijden onder zijn leiding resulteerden in een gelijkspel, maar de daaropvolgende wedstrijden tegen Yeni Malatyasor (3-2) en Göztepe (2-0) werden gewonnen. De ploeg is nog niet veilig, maar de grootste degradatiezorgen lijken voorbij. Zodra dit wel het geval is, is het voor Kadioglu te hopen dat de 57-jarige oefenmeester de jeugd de kans wil geven en er zodoende nog een competitiedebuut volgt voor de rechtspoot tijdens de tweede helft van het seizoen 2018/19 voor de negentienvoudig landskampioen van Turkije.