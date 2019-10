De Wolf: "Hij is van het niveau Jansen en Van Hanegem, je mond valt open"

John de Wolf kijkt uit naar zijn avontuur bij Feyenoord.

De oud-verdediger gaat Spakenburg verlaten om assistent te worden van Dick Advocaat, de opvolger van de opgestapte Jaap Stam. In gesprek met FOX Sports zegt De Wolf dat hij altijd contact heeft gehouden met Sjaak Troost, momenteel technisch directeur in De Kuip.

"We dronken af en toe een kop koffie. Hij gaf al eerder aan dat hij wilde kijken of ik binnen de club op voetbaltechnisch gebied iets kon doen. Wanneer exact kon hij niet zeggen, maar nu is het met de komst van Dick zover", zegt De Wolf, die ook een tijd met Advocaat heeft gesproken.

Hij hoefde naar eigen zeggen niet te worden overgehaald door de 72-jarige oefenmeester.

"Als je met Dick hebt gesproken, twijfel je niet meer. Hij heeft een aantal dingen op papier laten zien. Ik vond het prachtig naar hem te luisteren. Hij is van hetzelfde niveau als Wim Jansen en Wim van Hanegem als het over voetbal gaat. Dan valt je mond open. Deze kans kon ik niet laten schieten", aldus De Wolf, die eerder al zijn droom uitsprak ooit weer werkzaam te mogen zijn bij .

Tegenover het Algemeen Dagblad benadrukt De Wolf dat Advocaat de baas zal zijn. "Voor hoe Feyenoord nu neergezet moet worden, is één iemand de geknipte man: Dick Advocaat. Ik ken mijn plek en zal hem helpen waar ik kan. Ik vind het fantastisch om met hem samen te werken. Wat een energie straalt die man uit", besluit de oud-international.