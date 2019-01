De Wit: "Tussen mij en de basis zit soms maar één speler"

Dani de Wit maakte begin vorig jaar zijn officiële debuut voor Ajax en inmiddels staat de teller op acht wedstrijden in de hoofdmacht.

Dit seizoen kwam de enkelvoudig international van Jong Oranje onder meer in actie tegen Bayern München in de Champions League en dat werd voor De Wit een duel om nooit meer te vergeten."Een Champions League-wedstrijd spelen, Bayern-uit nog wel, dat is gewoon fantastisch. Het was geen gelopen koers hè? Het stond 1-1, de spanning zat er vol op. Ik kwam in de zeventigste minuut erin, er was nog een hoop om voor te spelen. De sfeer, de spanning, de adrenaline: ik heb ervan genoten", vertelt hij in gesprek met ELF Voetbal.

De Wit liet zich als invaller in de Allianz Arena meteen gelden en spoorde met gebalde vuisten onder meer Dusan Tadic aan. De middenvelder geeft dan ook aan dat hij wel wat durft te zeggen in het veld: "Ik kan wel als een dood vogeltje in een hoek gaan zitten en mijn mond houden, maar dan kom ik uit mijn kracht en wordt het niks. Ik ben geen verfijnde voetballer. Mijn kracht is coachen, aanjagen en mijn best doen."

De Wit is aanvoerder van Jong Ajax en pikt ook bij de hoofdmacht regelmatig zijn minuten mee. Het twintigjarige talent geeft dan ook aan het naar zijn zin te hebben en ziet nog volop ruimte voor ontwikkeling. Van een verhuurbeurt is wat hem betreft geen sprake: "Waarom zou ik verhuurd willen worden als ik iedere dag met de allerbeste voetballers train, minuten krijg en mijn wedstrijden en goaltjes met Jong meepik? Er zijn uitzonderingen, zoals in het geval van Daley Blind die zich na een verhuurperiode bij FC Groningen bij Ajax in de basis speelde, maar de meeste spelers die worden verhuurd komen nooit meer terug. Ik ken mijn plek, maar weet ook dat er tussen mij en de basis soms maar één speler zit."