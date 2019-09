De Wit: "Ik nam geen genoegen meer met die rol bij Ajax"

Dani de Wit was jarenlang actief bij Ajax, maar besloot de Amsterdamse club deze zomer in te ruilen voor AZ.

De middenvelder was op zoek naar veel speeltijd en kon bij de hoofdmacht van niet rekenen op veel minuten, zo geeft hij aan in gesprek met Ajax Showtime.

Hij wist al dat het thuisduel met APOEL Nicosia (2-0) zijn laatste als speler van Ajax zou zijn. Het was echter onduidelijk of hij speeltijd zou krijgen van trainer Erik ten Hag.

"Ik had wel eerder uitgesproken richting Ten Hag dat ik naar wilde. Toch wilde hij mij gewoon graag op de bank hebben, zodat ik nog van waarde kon zijn. Hij wilde mij ook minimaal behouden tot die woensdag", vertelt de 21-jarige middenvelder.

De Wit pikte alsnog minuten mee toen de eindstand al was bepaald op 2-0. "Voor mijn gevoel had het niets te maken met gunnen. Alleen maar mooi, dat het niet alleen maar een cadeautje was."

"Misschien was het deels een beloning, maar de trainer wist toen nog niet dat het honderd procent rond was", aldus De Wit, die pas na de wedstrijd aan Ten Hag vertelde dat de transfer rond was.

"De trainer had mij graag gehouden, iedereen was verder tevreden. Maar ik nam geen genoegen meer met de rol die ik had", vervolgt de jongeling, die meer aan spelen had willen toekomen bij Ajax.

"Dat perspectief was er niet. Het bleef eigenlijk hetzelfde. Ik had meer gewild, dat was altijd het doel. Maar ik kan voor mijn gevoel tevreden terugkijken."

Bij AZ had hij bij zijn eerste wedstrijd meteen een basisplaats en mocht hij tot het einde meespelen tegen (2-1 verlies).