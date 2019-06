De winnaars en verliezers in de buitenlandse competities

Ajax werd de grote winnaar in de Eredivisie, terwijl er drie clubs degradeerden, maar hoe zit dat in het buitenland? Goal maakt een overzicht.

was dit seizoen oppermachtig in Nederland. De Amsterdammers streden lange tijd met om de landstitel in de en kwamen uiteindelijk als winnaar uit de strijd, waar het verschil tussen beide ploegen drie punten bedroeg. Ook in de zegevierde de ploeg van trainer Erik ten Hag. In de finale in De Kuip was Ajax met 4-0 te sterk voor .

Toch zijn er nog de nodige beslissingen die moeten vallen in de Eredivisie. Zo is de vraag wie als winnaar uit de bus komt in de play-offs voor Europees voetbal en strijden en voor handhaving in de nacompetitie. Voor is het al bekend dat ze volgend seizoen te bewonderen zijn in de nadat zij als laatste eindigden.

Ook in de rest van Europa lopen de seizoenen op hun einde en vallen in de komende periode de laatste beslissingen. Goal maakt een overzicht van de competities in België, Duitsland, Engeland, Frankrijk, Italië, Portugal, Schotland, Spanje en Turkije.

Jupiler

Kampioenschap: De strijd om het kampioenschap in België ging dit seizoen tussen KRC Genk, , , , en Royal Antwerp. Deze zes ploegen plaatsten zich na de reguliere competitie voor Playoff 1. Genk ging de playoff is als koploper, waar Club Brugge de grootste uitdager werd als nummer twee. Van de tien te spelen wedstrijden won Genk er zes, speelde twee keer gelijk en verloor ook twee wedstrijden. Aan de hand van aanvoerder en topspeler Leandro Trossard verzekerde de ploeg zich van de titel, de eerste titel sinds het seizoen 2010/11.

Europees voetbal: Als kampioen plaatste Genk zich rechtstreeks voor de groepsfase van de , het podium waar de ploeg tijdens het seizoen 2011/12 voor het laatst actief was. Club Brugge werd tweede en gaat via de kwalificatie proberen Champions League-voetbal af te dwingen. Standard Luik, waar Ajax-aanwinst Răzvan Marin de grote man was in de playoff, eindigde als derde en mag zich gaan melden in de . Royal Antwerp en AA Genk krijgen via de kwalificatie de kans om plaatsing af te dwingen.

Degradatie: KSC Lokeren is gedegradeerd uit de Jupiler Pro League. De ploeg uit het oosten van Vlaanderen won na de jaarwisseling slechts twee van de negen wedstrijden, waar de andere zeven wedstrijden verloren gingen, en eindigde zodoende stijf onderaan. Het verschil met nummers veertien en vijftien KV Oostende en Waasland-Beveren bedroeg zeven punten.

Promotie: In de Proximus League, het tweede niveau van België, maakten KV Mechelen en KFCO Beerschot in een tweestrijd uit wie er zou gaan promoveren. De heenwedstrijd eindigde in 0-0, waarna Mechelen op eigen veld met 2-1 won en zodoende na één seizoen terugkeert op het hoogste niveau.

Beker: De finale van de beker ging dit seizoen tussen AA Gent en KV Mechelen, waarbij Mechelen de verrassende winnaar werd. De ploeg van Nederlanders Michael Verrips, Arjan Zwinkels en Lucas Bijker zegevierde met 2-1.

Kampioenschap: De strijd om het landskampioenschap in de Bundesliga werd pas op de laatste speeldag beslist. ging de 34e speelronde in als koploper, met twee punten voorsprong ten opzichte van nummer twee . Slechts enkele minuten leek de strijd nog spannend te worden toen Sébastien Haller de 1-1 maakte in de wedstrijd tussen Bayern en . De ploeg uit Beieren capituleerde echter niet en won met 5-1, waar de vertrekkende Arjen Robben het vijfde doelpunt maakte. Dortmund won met 0-2 op bezoek bij , maar de titel ging voor het zevende seizoen op rij naar Bayern.

Europees voetbal: De eerste vier ploegen in de Bundesliga hebben zich rechtstreekt geplaatst voor de groepsfase van de Champions League. Naast Bayern München en Borussia Dortmund zijn dit en . Peter Bosz slaagde hier met Leverkusen op de laatste speeldag in. De Nederlander ging in december aan de slag bij de club en toen leek plaatsing voor Europees voetbal ver weg, maar al snel werd de weg naar boven gevonden en dankzij de 1-5 zege op en de nederlaag van Borussia Mönchengladbach eindigde de ploeg als vierde.

Gladbach, en Frankfurt gaan de Europa League in, waarbij Gladbach zich als nummer vijf rechtstreeks mag melden in de groepsfase. Het Wolfsburg van Wout Weghorst eindigde als zesde en Frankfurt werd zevende. Normaliter geven alleen de bovenste zes plaatsen recht op deelname aan Europees voetbal, maar omdat de finale van de tussen twee ploegen gaat die in de top zes zijn geëindigd, Bayern München en RB Leipzig, geeft ook plek zeven recht op deelname aan de Europa League.

Degradatie: en 1.FC Nürnberg zijn rechtstreeks gedegradeerd uit de Bundesliga en zijn volgend seizoen actief in de 2.Bundesliga. Nürnberg bemachtigde in 34 wedstrijden slechts 19 punten en eindigde zodoende als hekkensluiter, waar Hannover twee punten meer had.

Voor wachtte als nummer zestien van de Bundesliga een tweeluik met Union Berlin. De ploeg uit de Duitse hoofdstad eindigde als derde in de 2.Bundesliga met evenveel punten als nummer twee SC Paderborn, maar met een minder doelsaldo en plaatste zich zodoende voor de nacompetitie. De heenwedstrijd tussen beide ploegen eindigde in Stuttgart in 2-2 en in de return werd niet gescoord, dus valt het doek voor de derde keer in de clubgeschiedenis voor Stuttgart.

Party time in Köpenick 🍻#fcunion pic.twitter.com/0G4ygTFyJP — 1. FC Union Berlin (@fcunion_en) 27 May 2019

Promotie: 1.FC Köln en SC Paderborn zijn rechtstreeks gepromoveerd vanuit de 2.Bundesliga naar de Bundesliga en dus gezelschap van Union Berlin. Köln keert na één seizoen terug op het hoogste Duitse niveau, waar Paderborn voor het eerst sinds het seizoen 2014/15 en voor de tweede keer in de clubhistorie actief zal zijn in de Bundesliga. De ploeg was dit seizoen bezig aan het éérste seizoen in de 2.Bundesliga nadat het de twee voorgaande seizoenen actief was in de 3.Liga. Voor Union Berlin is promotie naar de Bundesliga een unicum en dat leverde fraaie beelden op.

Beker: De finale in de DFB Pokal ging dit seizoen tussen Bayern München en RB Leipzig, waar Bayern voor de twintigste keer de titel wist te pakken. In de finale was de Duits landskampioen met 3-0 te sterk. Robert Lewandowski was de grote man bij Bayern waar hij twee treffers voor zijn rekening nam. Kingsley Coman maakte het derde doelpunt. Arjen Robben en Franck Ribéry speelden als invallers hun laatste wedstrijden voor de club.

Premier League

Kampioenschap: De strijd om kampioenschap in de Premier League ging dit seizoen tussen en , waar the Citizens de titelhouder waren. Tot aan de 28e speelronde had Liverpool de beste papieren om voor het eerst sinds het seizoen 1989/90 weer landskampioen te worden, maar de ploeg leed tijdens die speelronde zeer kostbaar punt verlies tegen stadsgenoot (0-0). Manchester City profiteerde optimaal. De ploeg van manager Josep Guardiola won de laatste veertien Premier League-wedstrijden en verzekerde zich zodoende op de laatste speeldag van de titel. Op bezoek bij werd met 4-1 gewonnen waardoor het zesde landskampioenschap uit de geschiedenis van de club een feit was. City eindigde na 38 wedstrijden op 98 punten, met slechts één punt meer dan Liverpool.

Europees voetbal: De eerste vier ploegen in de Premier League hebben zich rechtstreeks geplaatst voor de groepsfase van de Bundesliga. Naast Manchester City en Liverpool zijn dit en , waar the Blues als derde eindigden en the Spurs als vierde. Tottenham legde pas tijdens de laatste speeldag definitief beslag op de vierde plaats nadat het op eigen veld met 2-2 gelijkspeelde tegen Everton.

mag zich als nummer vijf rechtstreeks melden in de Europa League. Toch zouden the Gunners zich ook nog kunnen plaatsen voor de Champions League. De ploeg van manager Unai Emery treft in de finale van de Europa League Chelsea en naast de titel wacht voor Arsenal ook nog een plek in de groepsfase van het miljardenbal. gaat zich melden in de voorrondes van de Europa League en hetzelfde geldt voor . The Wolves profiteren optimaal van het feit dat Manchester City zowel de als de heeft gewonnen en zij daardoor als nummer zeven in de Premier League ook Europa ingaan.

Degradatie: kende een zeer teleurstellend seizoen in de Premier League en al weken voor het einde werd het duidelijk dat de club ging degraderen naar het Championship. De ploeg won slechts drie wedstrijden, waarvan de laatste op 16 februari was tegen Wolverhampton Wanderers (1-0), en pakte slechts 16 punten in 38 wedstrijden. Naast Huddersfield zijn ook en volgend seizoen een niveau lager te bewonderen.

Promotie: In het Championship ging de titel naar Norwich City. De ploeg van doelman Tim Krul eindigde na 46 wedstrijden op 94 punten en dat was voldoende voor de titel en promotie naar de Premier League. Nummer twee Sheffield United eindigde als nummer twee met vijf punten minder en wist ook rechtstreekse promotie af te dwingen. Leeds United, West Bromwich Albion, Aston Villa en Derby County kregen via play-offs de kans om het laatste promotieticket te bemachtigen.

Derby County kwam als winnaar uit de strijd in het tweeluik met Derby County. De ploeg van manager Frank Lampard verloor de heenwedstrijd op eigen veld met 0-1, maar op bezoek bij Leeds werd vervolgens met 2-4 gewonnen. In de finale treft het Aston Villa. The Villans rekenden over twee wedstrijden af met WBA. Nadat de ploeg de eerste wedstrijd op eigen veld met 2-1 had gewonnen, verloor het de return met 1-0. Strafschoppen moesten uiteindelijk genomen worden om de winnaar aan te wijzen en Aston Villa was hierin de sterkste. Op maandag 27 mei staan Aston Villa en Derby County op Wembley tegenover elkaar in de finale en de winnaar promoveert naar de Premier League.

Beker: Naast de Premier League won Manchester City dit seizoen ook de beide bekertoernooien van Engeland. In de Carabao Cup bereikte de ploeg de eindstrijd na zeges op achtereenvolgens Oxford United (0-3), Fulham (2-0, (1-1, winst na strafschoppen), Burton Albion (9-0 en 0-1). In de finale trof het Chelsea en nadat de stand na 120 minuten nog 0-0 was, won Manchester de beker nadat het de strafschoppen beter nam.

The Sky Blues bereikten de finale van de FA Cup na zeges op Rotherham United (7-0), (5-0), Newport County (1-4), Swansea City (2-3) en Brighton & Hove Albion (1-0). In de eindstrijd wachtte en de kampioen van Engeland kende geen enkele problemen met the Hornets. Na een 2-0 ruststand, liep de ploeg na rust uit naar 6-0 en de historisch binnenlandse treble was een feit.

Kampioenschap: De strijd om het kampioenschap in Frankrijk was dit seizoen wederom eentonig. Vanaf de eerste speeldagen veroverde Paris Saint-Germain de koppositie en won de ploeg de eerste veertien wedstrijden op een rij. Hiermee werd het fundament gelegd voor de zevende landstitel in de clubgeschiedenis. Pas op 3 februari verloor de ploeg van trainer Unai Emery de eerste competiewedstrijd nadat Olympique Lyonnais met 2-1 te sterk was. Met nog één speelronde te spelen bedraagt de voorsprong op nummer twee OSC zestien punten.

Europees voetbal: Naast gaat Lille zich volgend seizoen ook rechtstreeks melden in de Champions League. De ploeg uit het noorden van Frankrijk kende een ijzersterk seizoen en was dit seizoen 'the best of rest'. Olympique Lyonnais heeft zich geplaatst voor de derde kwalificatieronde van de Champions League door als derde te eindigen.

AS Saint-Étienne zal volgend seizoen actief zijn in de groepsfase van de Europa League nadat hij beslag heeft gelegd op de vierde plek in de Ligue 1. Ook Stade Rennais zal daarin te bewonderen zijn nadat het in de eindstrijd van de Coupe de France afrekende met PSG. zal volgend seizoen mogelijk ook te bewonderen zijn in de groepsfase van de Europa League. De ploeg won de Coupe de la Ligue en stroomt zodoende in in de tweede kwalificatieronde.

Degradatie: en SM zijn rechtstreeks gedegradeerd uit de Ligue 1, waar voor Caen het doek viel tijdens de laatste speeldag. De ploeg ging op eigen veld met 0-1 onderuit tegen Girondins de en zag directe concurrent met 2-1 winnen van . Dijon verliet dankzij de zege de negentiende plek en eindigde uiteindelijk achttiende. Via een tweeluik met RC Lens moet de ploeg nu in de nacompetitie proberen handhaving in de Ligue 1 af te dwingen.

Promotie: FC Metz en Stade Brest 29 zijn volgend seizoen te bewonderen in de Ligue 1 nadat ze promotie hebben veiliggesteld in de Ligue 2. Metz werd kampioen op het tweede niveau van Frankrijk en keert zodoende na één jaar afwezigheid terug op het hoogste niveau. Stade Brest was tijdens het seizoen 2012/13 voor het laatst actief in de Ligue 1 en het degradeerde toen kansloos.

ES Troyes, Paris FC en RC Lens maakten als drie ploegen nog kans om promotie naar de Ligue 1 af te dwingen. Paris en Lens maakten in een onderling duel uit wie het op zou nemen tegen Troyes. Na 120 minuten spelen was de stand 1-1, waarna Lens de strafschoppen beter nam. Troyes en Lens stonden vervolgens tegenover elkaar in de halve finale. De wedstrijd werd beslist in de verlenging nadat de stand na negentig minuten 1-1 was. In de 108e maakte Simon Baza de winnende 2-1 voor Lens, dat daarmee met Dijon zal strijden om een plek in de Ligue 1.

Beker: Paris Saint-Germain kreeg op 27 april de kans om de binnenlandse dubbel te winnen nadat het tegenover Stade Rennais stond in de finale van de Coupe de France. De ploeg leek op weg naar de winst nadat de stand na 21 minuten 0-2 was, maar Rennais herstelde zich uitstekend en zorgde in de tweede helft voor de 2-2. Nadat de stand na 120 minuten nog altijd 2-2 was moesten strafschoppen de winnaar bepalen. Rennais bleef foutloos, waar Christoper Nkunku als enige zijn strafschop niet verzilverde namens PSG.

De eindstrijd in de finale van de Coupe de la Ligue ging tussen Strasbourg en Guingamp. Ook in deze finale viel de beslissing na strafschoppen. Beide ploegen waren er in 120 minuten niet in geslaagd om te scoren en na strafschoppen was Strasbourg uiteindelijk de sterkste door met 4-1 te winnen. Het betekende de derde eindzege van de club in de Coupe de la Ligue.

Kampioenschap: De strijd om het kampioenschap in Italië was dit seizoen weer net zo eenzijdig als voorgaande jaren. Voor het achtste jaar op rij ging met de titel aan de haal. De ploeg won de eerste acht competitiewedstrijden op rij, voordat het op eigen veld tegen Genoa het eerste puntenverlies leed (1-1). Op 17 maart volgde pas de eerste nederlaag en wederom was Genoa niet te verslaan (2-0). Aan de hand van zomeraanwinst Cristiano Ronaldo (21 competitiedoelpunten) verzekerde La Vecchia Signora zich enkele weken voor het einde van het seizoen al van de titel. was de enige ploeg die in de buurt kwam van Juventus met een achterstand van elf punten.

Europees voetbal: Juventus en nummer twee Napoli zijn al verzekerd van deelname aan de Champions League volgend seizoen. De strijd voor de overige twee plaatsen werd tijdens de laatste speeldag beslist. en hadden op voorhand als nummers drie en vier de beste papieren en wisten dat ze bij een zege zich zouden plaatsen voor het miljardenbal. en hoopten op misstappen van de twee ploegen. Tijdens een spectaculaire 38e speelronde slaagden alle vierde ploegen er in om te winnen.

AC Milan, dat als vijfde eindigde, heeft zich geplaatst voor de groepfase van de Europa League en de nummer zes AS Roma stroomt in in de twee voorronde. Als winnaar van de mag SS zich ook melden in de groepsfase van de Europa League.

Degradatie: Voor Verona en was het in aanloop naar de laatste speelronde al duidelijk dat zij volgend seizoen actief zullen zijn in de Serie A. Chievo begon het seizoen nog redelijk met acht punten uit de eerste zes wedstrijden, maar dat werd opgevolgd met zeven nederlagen op rij, waar op 29 december pas voor het eerst weer gewonnen werd. In het nieuwe kalenderjaar wist Chievo zich niet herstellen en al vroeg was degradatie een feit. Ook voor Frosinone viel enkele weken geleden het doek.

, en Genoa waren de drie ploegen die uit gingen maken wie als laatste ging degraderen. Genoa bezette op voorhand de achttiende positie met een achterstand van één punt op Empoli en drie op Udinese. Doordat Genoa met 0-0 gelijkspeelde tegen en Empoli met 2-1 verloor tegen Internazionale wisselden beide ploegen van positie en degradeerde Empoli met een verschil van één doelpunt naar de Serie B.

Promotie: Brescia en Lecce zijn al verzekerd van promotie naar de Serie B nadat zij als nummers één en twee zijn geëindigd in de Serie B. Brescia ging aan de haal met de titel nadat het na 36 wedstrijden één punt meer had dan Lecce. Benevento, Pescara, Hellas Verona, Spezia, Cittadella en Perugia streden in de nacompetitie voor de derde en laatste promotieplaats. In de eerste ronde rekende Cittadella af met Spezia en was Verona te sterk voor Perugia.

In de halve finale rekende Benevento in de heenwedstrijd af op bezoek bij Cittadella, maar in de return op eigen veld verloor de ploeg met 0-3 waardoor Cittadella zich plaatste voor de finale. In de andere halve finale stonden Verona en Pescara tegenover elkaar. In dit tweeluik eindigde de eerste wedstrijd in 0-0 en de return eindigde in een 0-1 zege voor Verona. Cittadella en Verona staan zodoende in een finale tegenover elkaar en strijden in een tweeluik voor de derde en laatste promotieplaats naar de Serie A.

Beker: Lazio legde dit seizoen voor de zevende keer in de clubhistorie beslag op de Coppa Italia. Op weg naar de finale rekende de Romeinse formatie af met Novara (4-1), Internazionale (1-1, winst na strafschoppen) en AC Milan (0-0 en 0-1). In de finale trof het Atalanta Bergamo, dat onder andere Juventus had uitgeschakeld. De finale in Rome werd pas in de laatste acht minuten van de wedstrijd beslist. Sergej Milinkovic-Savic opende in de 82e minuut te score, waar Joaquín Correa de eindstand op 0-2 bepaalde.

Primeira Liga

Kampioenschap: De strijd om het kampioenschap in Portugal was dit seizoen een strijd tussen en . De beslissing in de titelstrijd viel op 2 maart toen Benfica in een onderling duel met 1-2 te sterk was voor Porto. De ploeg uit Lissabon kon het zich veroorloven om een week later twee punten te verspelen tegen Belenenses (2-2). Benfica won de laatste negen competitiewedstrijden op rij, waaronder de laatste wedstrijd tegen Santa Clara. Na de 4-1 zege was de 37e landstitel in de clubhistorie een feit voor O Glorioso. Porto eindigde het seizoen als tweede met twee punten minder.

Europees voetbal: Als kampioen heeft Benfica zich rechtstreeks geplaatst voor de groepsfase van de Champions League. FC Porto stroomt als nummer twee van Portugal in in de derde kwalificatieronde en maakt zodoende ook kans op deelname aan het miljardenbal.

, en Vitória de Guimarães mogen zich gaan melden in de Europa League. Sporting, getraind door Marcel Keizer, eindigde het seizoen als derde en heeft zich rechtstreeks geplaatst voor de groepsfase. Braga stroomt in in de derde kwalificatieronde en Vitória de Guimarães moet twee voorrondes zien te overleven om tot de groepsfase door te dringen.

Degradatie: In de Primeira Liga worden er geen nacompetitiewedstrijden tegen degradatie gespeeld en degraderen er drie ploegen rechtstreeks naar de LigaPro. Feirense wist dit seizoen slechts drie wedstrijden te winnen en speelde elf keer gelijk en eindigde zodoende als laatste. Nacional Madeira en Chaves zijn volgend seizoen ook een niveau lager actief, waar voor Chaves het doek viel tijdens de laatste speeldag doordat het verloor van directe concurrent Tondela.

Promotie: Paços de Ferreira werd dit seizoen kampioen in de LigaPro met een voorsprong van vijf punten op nummer twee Familicao. Beide ploegen zijn gepromoveerd en het betekent voor Familicao dat zij voor het eerst sinds het seizoen 1993/94 weer actief zullen zijn op het hoogste Portugese niveau.

Beker: Ook Portugal kent twee bekertoernooien: Taça da Liga en Taça de Portugal. Keizer wist met Sporting beslag te leggen op de Taça da Liga. De ploeg eindigde in de groepfase met zes punten uit drie wedstrijden als eerste, waar het afrekende met Estoril, Feirense en Marítimo Funchal. In de halve finale wachtte Sporting Braga en na een 1-1 eindstand nam Sporting Lissabon de noodzakelijke strafschoppen als beste. In de finale op 26 januari tegen FC Porto waren ook strafschoppen noodzakelijk. Nadat Fernando Porto elf minuten voor tijd op voorsprong had gebracht, zorgde Bas Dost in de tweede minuut van de blessuretijd voor de 1-1. Sporting was wederom de sterkste na strafschoppen en zegevierde met 3-1.

De finale van de Taça de Portugal ging wederom tussen Sporting Portugal en FC Porto en wederom viel de beslissing na strafschoppen. Na negentig minuten spelen was de stand 1-1. Bas Dost, die op de bank begon, leek in de 101e minuut de matchwinner te worden, maar in de 120e maakte Felipe alsnog de 2-2. De strafschoppen werden uiteindelijk beter genomen voor de ploeg van Marcel Keizer, dat daarmee beide Portugese bekertoernooien won.

Scottish Premiership

Kampioenschap: Met de aanstelling van Steven Gerrard als manager hoopte Rangers FC dit seizoen een uitdager van Celtic te worden in de strijd om het kampioenschap in Schotland. Beide ploegen maakten al snel de dienst uit in de Premiership en plaatsten zich na 33 wedstrijden eenvoudig voor de kampioensgroep. Kilmarnock, Aberdeen, Hibernian en Heart of Midlothian maakten de groep compleet, maar waren kansloos voor de titel. Celtic ging de laatste vijf wedstrijden van het seizoen in met een voorsprong van elf punten op Rangers en verzekerde zich niet overwacht voor de vijftigste keer in de clubhistorie van de landstitel. The Bhoys wonnen de titel de laatste acht seizoenen op rij, waar Rangers voor het laatst de titel in het seizoen 2010/11 pakte.

Europees voetbal: Als landskampioen heeft Celtic zich geplaatst voor de eerste kwalificatieronde van de Champions League en hen wacht dus nog een lange route om de groepsfase van het miljardenbal te bereiken. Celtic slaagde er dit seizoen niet in om de groepsfase te bereiken, iets wat wel lukte tijdens de jaargang 2017/18.

Rangers en Kilmarnock hebben zich als nummers twee en drie van de competitie geplaatst voor de voorrondes van de Europa League. Rangers mag zich melden in de tweede voorronde en Kilmarnock stroomt een ronde eerder in.

Degradatie: Met slechts 21 punten uit 38 wedstrijden eindigde Dundee FC dit seizoen als hekkensluiter in de Premiership en zij degraderen daarom naar het Championship. De ploeg verloor maar liefst 27 wedstrijden en zodoende komt er na zes jaar een einde aan hun avontuur op het hoogste niveau van Schotland. St.Mirren liep op één punt na handhaving in de Premiership mis. De ploeg eindigde op de elfde plaats achter Hamilton Academical en zijn dus veroordeeld tot het spelen van nacompetitie. Hierin wachtte een tweeluik met Dundee United.

Promotie: Ross County kroonde zich dit seizoen tot kampioen in de Championship en keert na een jaar afwezigheid weer terug in de Premiership. In 36 wedstrijden pakte de ploeg van de Nederlandse vleugelverdediger Kenny van der Weg zes punten meer dan Dundee United.

Dundee plaatste zich net als Inverness Caledonian Thistle en Ayr United voor de nacompetitie voor promotie. Inverness en Ayr troffen elkaar in een eerste tweeluik om uit te maken wie het op zou nemen tegen Dundee en Inverness won over twee wedstrijden met 4-2. In de volgende ronde was Dundee twee keer te sterk voor Inverness en won over twee wedstrijden met 4-0. In de finale wachtte een tweeluik met Premiership-club St.Mirren en de heenwedstrijd eindigde in 0-0. In de return was de beslissing na 120 minuten nog niet gevallen en dus waren en strafschoppen noodzakelijk. St. Mirren nam de strafschoppen als beste en wist zich zodoende te handhaven.

Beker: Celtic is al jarenlang oppermachtig in het Schotse voetbal en benadrukte dat in december nogmaals met de winst van de League Cup. In de finale rekende de ploeg met 1-0 af met Aberdeen, waar Ryan Christie het enige doelpunt maakte. De ploeg won de beker voor de achttiende keer in de geschiedenis en voor het derde seizoen op rij.

Celtic maakte de treble compleet met de winst in de finale van de FA Cup. Hierin was de ploeg te sterk voor Heart of Midlothian. Heart nam in de tweede helft via Ryan Edwards de voorsprong, maar dankzij twee doelpunten van Odsonne Edouard zegevierden the Bhoys.

LaLiga

Kampioenschap: Van enige spanning in LaLiga was er dit seizoen nauwelijks sprake. was tijdens een groot gedeelte van het seizoen oppermachtig en had eigenlijk alleen in een concurrent. kende een dramatisch seizoen en van de eerste tien competitiewedstrijden gingen er vier verloren en werd er twee keer gelijkgespeeld. De ploeg slaagde er in het vervolg van het seizoen niet in om de achterstand nog goed te maken.

Barcelona maakte vanaf eind november het verschil. De Catalanen bleven 23 wedstrijden op rij ongeslagen en speelden in die periode vijf keer gelijk. Na de 1-0 zege op op 27 april was de titel een feit voor Barcelona, dat voor de 26e keer landskampioen en Spanje werd. Het team van Ernesto Valverde eindigde uiteindelijk met elf punten meer dan Atlético en negentien punten voorsprong op Real.

Europees voetbal: De eerste vier ploegen in LaLiga plaatsen zich rechtstreeks voor de groepsfase van de Champions League en naast Barcelona, Atlético Madrid en Real Madrid ging de vierde plek naar . Valencia verzekerde zich op de laatste speeldag van de vierde plek nadat het met 0-2 won op bezoek bij en directe concurrent verspeelde twee punten tegen (2-2).

De ploeg uit voorstad van Madrid eindigde het seizoen als vijfde en mag zich zodoende, net als nummer zes , melden in de groepsfase van de Europa League. werd dit seizoen zevende in LaLiga en stroomt in in de tweede kwalificatieronde van de Europa League.

Degradatie: , en eindigden het seizoen als de nummers achttien, negentien en twintig, waar Vallecano de hekkensluiter werd met 32 punten uit 38 wedstrijden. Deze ploeg degraderen rechtstreeks naar LaLiga2. Voor Huesca en Vallecano betekent het dat ze na één seizoen af weer afdalen naar het tweede Spaanse niveau.

Promotie: Osasuna keert als kampioen van de Segunda Division terug naar LaLiga en Granada heeft zich ook verzekerd van een ticket naar de hoogste Spaanse afdeling door als tweede te eindigen. Het laatste ticket werd bemachtigd door Mallorca, dat voor de tweede maal op rij promoveert. De ploeg eindigde als vijfde in de reguliere competitie, won de nacompetitiepoule en rekende in het slotduel af met Deportivo La Coruna, dat na een aanvankelijke 2-0 thuiszege de beste papieren had voor promotie. Een 3-0 overwinning gaf echter de doorslag voor Mallorca, dat zes jaar geleden voor het laatst actief was in LaLiga.

Beker: De finale van de ging dit jaar tussen Barcelona en Valencia. De Catalanen hadden op voorhand de kans om voor het vijfde seizoen op rij de beker te winnen en zich zo te verzekeren van de dubbel. Valencia wachtte sinds 2008 op de bekerwinst.

Waar Barcelona de controle over de wedstrijd had, ging Valencia met de zege aan de haal. Dankzij doelpunten van Kevin Gamiero en Rodrigo was de stand na 33 minuten 0-2. Lionel Messi maakte in de 73 minuut nog wel de 1-2, maar kon niet voorkomen dat Valencia met de beker aan de haal ging.

Kampioenschap: De strijd om het kampioenschap in Turkije ging dit seizoen tussen drie ploegen: , Istanbul en . Istanbul Basaksehir had lange tijd de beste papieren om met de titel aan de haal te gaan, maar verspeelde vanaf april te veel punten om voor het eerst landskampioen te worden. De beslissing viel uiteindelijk in de 33e speelronde. Galatasaray en Istanbul Basaksehir stonden in een rechtstreekse confrontatie tegenover elkaar met een gelijk aantal punten. In een tumulteuze wedstrijd won Galatasaray met 2-1 en werd zodoende voor de 22e keer in de clubhistorie kampioen.

Europees voetbal: Als landskampioen heeft Galatasary zich rechtstreeks geplaatst voor de groepsfase van de Champions League. De ploeg speelde dit seizoen ook in de Champions League en eindigde als derde in de groep, waarna Benfica in de eerste knock-outronde van de Europa League over twee wedstrijden te sterk was. Istanbul Basaksehir, dat als tweede is geëindigd stroomt in in de derde kwalificatieronde van de Champions League en gaat zich voor het eerst in de clubhistorie proberen te plaatsen voor de groepsfase van het miljardenbal.

Besiktas eindigde als derde en wist zich zodoende te plaatsen voor de groepsronde van de Europa League. De nummer vier in de Süper Lig heeft zich geplaatst voor de derde kwalificatieronde van de Europa League. Yeni Malatyaspor werd dit seizoen vijfde, een plek die recht geeft op deelname aan de tweede voorronde van de Europa League.

Degradatie: Akhisarspor, Erzurumspor en Bursaspor zijn rechtstreeks gedegradeerd naar het tweede niveau van Turkije, de 1.Lig. Akhisarspor eindigde als hekkensluiter nadat het 27 punten wist te pakken in 34 wedstrijden.

Promotie: Denizlispor kroonde zich dit seizoen tot kampioen in de 1.Lig en promoveert daarmee rechtstreeks naar de Süper Lig. Genclerbirligi eindigde dit seizoen als tweede met twee punten minder dan Denizlispor en promoveert ook rechtstreeks naar het hoogste Turkse niveau.

Hatayspor, Osmanlispor, Gazishir Gaziantep en Adana Demirspor eindigden als derde, vierde, vijfde en zesde en plaatsten zich voor de nacompetitie, waarmee één promotieticket te verdienen is. De eerste wedstrijd tussen Adana Demirspor - Hatayspor eindigde in 0-0, waar de return door Hatayspor 3-2 won. Gazishir won met 2-0 van Osmanlispor en de returnwedstrijd eindigde in dezelfde cijfers. Osmanlispor nam de noodzakelijke strafschoppen uiteindelijk als beste en treft nu in de finale Hatayspor.

Beker: Naast het landskampioenschap verzekerde Galatasaray zich eerder al van de bekerwinst. De ploeg van de Nederlander Ryan Donk, die zeer regelmatig een basisspeler was, rekende in de finale af met Akhisar Belediyespor. De Turkse kampioen rekende pas in de slotfase af met de degradant. Elvis Manu had Belediyespor nog op voorsprong gezet, maar tien minuten voor tijd zorgde Sinan Gümüs voor de gelijkmaker. Sofiane Feghouli en Mbaye Diagne zorgden uiteindelijk voor de 3-1 zege voor Cim Bom Bom.