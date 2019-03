"De wedstrijd tussen Real Madrid en Ajax was onze teambespreking"

Ajax verraste dinsdagavond vriend en vijand door na een 1-2 thuisnederlaag in het Santiago Bernabéu met 1-4 af te rekenen met Real Madrid en woensdagavond kwam daar opnieuw een onwaarschijnlijk resultaat bij. Manchester United ging op Old Trafford met 0-2 onderuit tegen Paris Saint-Germain, maar poetste dit resultaat weg door in Frankrijk met 1-3 te winnen. Voor Ole Gunnar Solskjaer vormde het optreden van de Amsterdammers een dag eerder een bron van inspiratie.

"Dit is de Champions League, zo gaat het er hier aan toe. De wedstrijd tussen Real en Ajax van gisteravond was onze teambespreking, bij hen (Paris Saint-Germain, red.) waarschijnlijk ook. Vorig jaar ging het zo met Real en Juventus, in het verleden hadden we ook PSG en Barcelona. Zo gaat het bij deze club, dit is wat we doen. Dit is Manchester United", reageerde de Noor opgetogen bij BT Sport .



De 1-3 van Marcus Rashford kwam uit een omstreden strafschop na een vermeende handsbal van Presnel Kimpembe. Solskjaer wilde hier na afloop van de wedstrijd niet al te diep op ingaan: "Er zijn altijd twijfels bij een strafschop. Ik moest proberen iedereen te kalmeren en iemand van mijn staf zei dat de verdediger zichzelf groter maakte, dus het was een duidelijke strafschop. Rashford is 21 jaar oud en de druk was enorm, maar hij kent geen angst. Romelu Lukaku en hij waren fantastisch."





"Het was een typische Manchester United-avond. Wij hadden een plan, de spelers waren fantastisch en gefocust. Ze luisterden naar alle instructies en op het veld wisten ze dat er goed verdedigd moest worden. We hadden veel kwaliteit en voor de fans was dit het best denkbare scenario. De spelers, de staf, iedereen is enorm trots. We wisten dat het een zware avond zou worden."