De Vrij: "Toen in de bus zag ik gelijk dat het een goede jongen was"

Matthijs de Ligt liet eerder deze week al weten dat hij een hechte band heeft met Stefan de Vrij bij het Nederlands elftal.

De waardering blijkt wederzijds te zijn. De Vrij blikt terug op hun eerste ontmoeting bij Oranje en praat daarnaast over zijn rol in de selectie van bondscoach Ronald Koeman.

De voormalig Feyenoorder heeft al enige tijd geen basisplaats meer, al is dat geen reden tot grote zorg. "Ik weet nog de eerste keer, dat hij als zeventienjarige erbij kwam", graaft De Vrij op verzoek van Ziggo Sport in zijn geheugen.

"Ik ging in de bus naast hem zitten, een beetje praten. Toen zag ik gelijk dat het echt een goede jongen was. Ik zag gelijkenissen met mezelf toen ik ook die leeftijd had. Zo leergierig en lekker normaal, weet je wel. En ook nu hij in Italië komt, waar ik al veel meer ervaring heb."

De Vrij is altijd bereid om De Ligt met raad en daad bij te staan. "Hij weet dat hij me voor wat dan ook kan benaderen. En andersom is dat natuurlijk ook zo. Dan is het ook leuk dat je niet te ver van elkaar woont."

"Dat je elkaar ook kunt opzoeken." De mandekker van Inter koestert het goede contact met zijn jongere landgenoot. "Er is wel echt een vriendschap ontstaan."

Volgens Matthijs de Ligt wordt er bij Oranje niet echt gesproken over de 'ideale verdediging', met naast hem en De Vrij ook Virgil van Dijk. De Inter-stopper, die bekend is met een driemansverdediging, zit wat dat betreft op dezelfde lijn.

"Dat is in de beginfase wel geprobeerd, maar de trainer (Koeman, red.) kiest nu voor dit systeem. En het werkt, want er is succes. Onderling hebben we het daar niet over."

"Natuurlijk zou ik het liefst spelen, daar ben ik voetballer voor. Maar dat neemt niet weg dat ik het beste met Matthijs en het voor heb."