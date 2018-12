"De vraag is of Matthijs de Ligt en Frenkie de Jong financieel haalbaar zijn"

Jordi Cruijff waarschuwt Barcelona voor het tijdperk na Lionel Messi.

De voormalig speler van de Catalaanse grootmacht zegt in gesprek met Sport dat de club moet leren van de huidige situatie van Real Madrid. De Koninklijke verloor Cristiano Ronaldo afgelopen zomer aan Juventus en dat is duidelijk zichtbaar, stelt Cruijff.

"Als je Real bekijkt, dan stel je vast dat Cristiano Ronaldo de persoon was die de paraplu omhoog hield. Als het regende, werd niemand nat. Nu is die paraplu er niet meer. Iedere ploeg heeft een exceptionele speler nodig en Messi is die specifieke speler al jaren bij Barcelona", zegt de oud-voetballer. Cruijff hoopt dat de Argentijn nog lang actief blijft voor de Catalanen.



"Laten we bidden dat hij blijft spelen tot zijn benen helemaal leeg zijn. Wat nu bij Real gebeurt, is een waarschuwing voor Barcelona. De spelers van Real kunnen nog steeds geweldig spelen, maar in het voetbal heb je een speler nodig die je zelfs bij een 2-0 achterstand de hoop biedt dat je kunt winnen. Het is veel meer dan zijn spel alleen, het is ook de hoop die Messi biedt."



Matthijs de Ligt en Frenkie de Jong worden in verband gebracht met onder meer Barcelona. Cruijff zou een overstap van de verdediger en middenvelder van Ajax naar de Catalaanse topclub niet gek vinden. "Barcelona en Nederland zijn op een speciale manier verbonden. Barcelona heeft nog altijd de pure magie die jonge spelers raakt."



"Barcelona heeft een erg specifieke manier van voetballen en niet alle spelers kunnen het aan. Deze twee wel. Barcelona moet nu beslissen of ze deze twee nodig hebben of dat de posities al bezet zijn. Ze hebben in ieder geval het DNA van de club. De vraag is of het financieel haalbaar is. Het zijn wel de twee grootste talenten", aldus Cruijff.