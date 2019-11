De Volkskrant onthult: Johan Cruijff kreeg miljoenen van loterijen

Johan Cruijff kreeg niet jaarlijks een miljoen euro overgemaakt door zijn eigen Foundation, maar wel van de de Sponsorloterij en de Postcodeloterij.

Dat heeft de Volkskrant achterhaald. Schrijver Auke Kok beweerde eerder in een biografie over de oud-voetballer dat de eigen Foundation een miljoen euro overmaakte aan Cruijff, maar dit blijken nu andere organisaties te zijn.

Kok beweerde in zijn boek en in aanloop naar de presentatie van zijn schrijfsel dat Cruijff jaarlijks een miljoen euro ontving, aangezien hij onder meer het gezicht was van de Foundation. De stichting was woedend en spande een rechtszaak aan, waarna Kok diep door het stof ging. De Volkskrant weet vrijdag te melden dat Cruijff jaarlijks wel een miljoen euro kreeg van de Sponsorloterij en de Postcodeloterij, waarvoor Cruijff tussen 1998 en 2003 promotiewerk verrichte.

Volgens het dagblad begint het verhaal in augustus 1998, toen er in het Euro Business Center op de Amsterdamse Keizersgracht vijf deals werden gesloten tussen de Sponsor- en Postcodeloterij, de Johan Cruyff Welfare Foundation, Terre des Hommes en Imperial Clarion BV, de onderneming van Cruijffs schoonvader Cor Coster dat het 'merk' Cruijff in licentie heeft.

De Foundation van Cruijff was tot dan 'alleen maar een soort papieren stichting, zonder behuizing, zonder personeel, zonder Anbi-status met bijbehorende verplichtingen'. Ron van Huizen, directeur van Terre des Hommes, 'professionaliseert de Foundation’, aldus de krant. 'De Sponsorloterij steunt vijf jaar lang met ieder jaar maximaal vijf miljoen gulden (afhankelijk van hoe succesvol de loterij blijkt) zowel Terre des Hommes als de Cruyff Foundation. Maar het jaarlijkse bedrag, maximaal dus tien miljoen, wordt alleen naar Terre des Hommes overgemaakt, omdat de Foundation nog geen Anbi-status heeft.'

Beloningen voor Cruijff als ambassadeur van loterijen worden in een andere bijeenkomst vastgelegd. Er wordt uiteindelijk afgesproken dat Cruijff als ambassadeur van loterijen jaarlijks een extra bedrag van maximaal een miljoen gulden en minimaal honderdduizend gulden krijgt. 'Dat geld komt uit de bedragen die de Sponsorloterij naar Terre des Hommes (en dus indirect naar de Foundation) overmaakt', aldus de krant na uitvoerig onderzoek.

De bedenkers van het plan wilden garanderen dat Cruijff betrokken bleef, aangezien de betrokkenheid van de voetballegende succesvol bleek. Van Huizen en Boudewijn Poelmann van de Postcodeloterij benadrukken dat er 'niets onoirbaars is voorgevallen'. 'Er zijn geen donateurs van goede doelen benadeeld, alles is in jaarrekeningen verantwoord, met goedkeurende accountantsverklaringen.'

Carole Thate, bestuurslid van de Johan Cruyff Foundation, wist van de betalingen van de betalingen door de loterijen, maar wil de kwestie nu laten rusten. "Er is nooit geld van de Foundation naar Johan gegaan, dat soort dingen hebben we altijd strikt gescheiden gehouden. Wij hoeven als Foundation niet te verantwoorden hoe Cruijff zijn geld verdiende. Hij had wel meer commerciële overeenkomsten met andere partijen. Laten we alsjeblieft niet gaan spitten in hoe hij zijn geld verdiende."