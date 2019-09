De Volkskrant: "Dan speelde Pröpper, De Jong, Blind of wie dan ook weer breed"

De Nederlandse kranten zijn overwegend positief over het optreden van het Nederlands elftal in en tegen Estland.

Woorden als 'geconcentreerd', 'plichtsgetrouw' en 'gefocust' keren veel terug in de berichtgeving, daags na de 0-4 overwinning. Het spel was niet groots, zo wordt geconcludeerd, maar wel zakelijk genoeg.

"Na het zien van negentig minuten Estland - Nederland is een driewerf hoera voor de op zijn plaats", luidt de conclusie van De Telegraaf. "Het format viel inderdaad nauwelijks uit te leggen, maar na de eerste editie begrijpt iedereen het. En is het een succes, met wedstrijden tussen teams die aan elkaar gewaagd zijn in de top en in de lagere regionen van het Europese voetbal." Dat was maandagavond wel anders, hoewel de krant bij tijd en wijle wel genoot.

"In het half uur tussen de eerste en tweede Nederlandse treffer viel aan de zijde van Oranje te genieten van de dribbels en individuele acties van jubilaris Depay (50 interlands). Van de steekballen van Davy Pröpper, het resoluut ingrijpen in de omschakeling bij balverlies van Van Dijk en De Ligt, de loopacties van Wijnaldum en Frenkie de Jong, die het spel van Nederland moeiteloos aan elkaar breidde, hoe klein de ruimtes ook waren. Met als hoogtepunt twee functionele passes achter zijn standbeen", somt het grootste dagblad van Nederland op.

De rol van Ryan Babel wordt door meerdere kranten uitgelicht. De maker van de 0-1 en 0-2 wordt door het Algemeen Dagblad bestempeld als 'de voetballer met het meest atypische carrièreverloop van alle internationals'. "Geen wereldtopper, wel een routinier op wie je kunt bouwen, zowel op het veld als daarbuiten", weet men. "Een voetballer die drie jaar geleden nog in de woestijn speelde bij Al-Ain, maar die zijn loopbaan op voortreffelijke wijze nieuw leven heeft ingeblazen. De aanvaller van trekt ruimtes, zeurt nooit, terwijl hij kracht én scorend vermogen toevoegt aan de aanval van Oranje."

"Nou, Oranje ging geconcentreerd genoeg te werk. Ja, dat was in het verleden wel eens anders, met teams met meer gearriveerde spelers", merkt Trouw op. De 'acceptabele' overwinning leent zich volgens de krant niet voor veel oordelen. In het duel met Duitsland (2-4 zege) van vrijdag konden spelers zich uitleven in de grote ruimtes die na rust ontstonden, schrijft men. "Daar heeft Oranje spelers voor, minder voor het raffinement dat in de drukte is vereist. Dan kan Depay zich in zijn acties verslikken. Meer dan hij wist neo-international Malen soms nog los te komen, zonder gevolg."

"Best aanvaardbaar was het spel van Oranje", aldus de Volkskrant. "Redelijk geconcentreerd, met hakjes en trucjes als versierselen op de gewone werkdag in Oost-Europa." Oranje zocht meestal naar een 'opening in de blauwe muur'. "Nederland speelde de bal eindeloos rond, misschien soms te vaak en te lang. Dan liepen Donyell Malen of Ryan Babel diep en kwam de bal niet, omdat Davy Pröpper, Frenkie de Jong, Daley Blind of wie dan ook weer breed speelde." Over het geheel viel de wedstrijd 'niet tegen'. "Het was zoals dat gaat. Nederland deed wat het moest doen op de weg naar het EK."