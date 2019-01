De Visser noemt Lainez een supertalent: "Maar geen Messi"

Na het aantrekken van Lisandro Magallán doet Ajax verwoede pogingen om nog een Latijns-Amerikaan aan de selectie toe te voegen: Diego Lainez.

De pas achttienjarige buitenspeler van Club América wordt als het grootste talent van Mexico beschouwd en wordt zelfs ‘de Mexicaanse Lionel Messi’ genoemd. De interesse in Lainez houdt de fans van Ajax dan ook volop bezig, maar meesterscout Piet de Visser vindt de bijnaam overdreven.

"Ik heb ze allemaal gezien, de nieuwe Messi's", zegt De Visser vrijdag in gesprek met de NOS . "Ook de echte, toen hij dertien was. Aan dat niveau kunnen deze jongens niet tippen. Met Messi is niemand te vergelijken. Een speler als Messi wordt één keer in heel veel tijd geboren." De Visser zag Lainez afgelopen jaar uitblinken op het prestigieuze jeugdtoernooi in Toulon, waar hij weliswaar de finale van Engeland verloor maar na afloop wel tot beste speler van het toernooi werd uitgeroepen.



De Visser noemt Lainez 'een supertalent'. "Een speler met veel techniek en snelheid, met veel kwaliteiten en mogelijkheden", soms de talentenspeurder, sinds 2005 in dienst van Chelsea, op. "Hij is nog wel wat speels, nog niet zo sterk en moet nog wat effectiever worden. Hij kan linksvoor, rechtsvoor en op tien staan. Al is hij meer een dribbelaar. Vanaf de vleugels is hij levensgevaarlijk."



Volgens De Visser heeft Lainez bij een eventuele overgang naar Ajax wat tijd nodig. "Ze moeten hem rustig brengen. Het is een goede zaak als ze hem nu al halen, dan kan hij worden klaargestoomd en er volgend seizoen staan. Als opvolger van David Neres bijvoorbeeld." Mexicaanse media verzekeren dat Ajax vijftien miljoen euro én een doorverkooppercentage van twintig procent aan Club América heeft voorgesteld.