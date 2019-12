"De verhalen dat Ajax zestien basisspelers heeft kunnen even de prullenbak in"

Ajax leed vrijdagavond een pijnlijke thuisnederlaag tegen Willem II.

De Amsterdammers gingen met 0-2 onderuit tegen de nieuwe nummer drie van de door doelpunten van Mike Trésor Ndayishimiye en Damil Dankerlui. De kranten zijn een dag later bijzonder kritisch over het spel van de ploeg van Erik ten Hag.

Volgens De Telegraaf ging het rond de wedstrijd tegen te veel over de wedstrijd van komende week tegen in de . "Ten Hag moet ook een naar voorgevoel hebben gehad, want de trainer van de Amsterdammer oogde bij elke verkeerde bal of als Noa Lang in zijn ogen niet diep genoeg stond geïrriteerd", schrijft de krant.

"Het eerste half uur ijsbeerde de tukker zo nu en dan wild gebarend door zijn coachvak of - oogluikend toegestaan door de vierde man - zelfs daarbuiten. Aan het einde van het eerste bedrijf ging hij maar in zijn rood-witte stoeltje zitten om te overleggen met zijn assistenten Michael Reiziger en Christian Poulsen. Ongetwijfeld om te kijken hoe hij zijn spelers wel bewust kon maken van de potentiële bananenschil die de Tilburgse tegenstander was."

De afgelopen weken werd de breedte van de -selectie breed uitgemeten in de media. Bij blessures en schorsingen lieten de vervangers zich positief gelden. Vrijdagavond was dat niet het geval. "De verhalen dat Ajax zestien basisspelers heeft en ook bij de afwezigheid van een aantal vaste krachten vrolijk doormarcheert, kunnen in elk geval voor even de prullenbak in", zo klinkt het.

"Zonder David Neres en Quincy Promes was de regerend kampioen geen schim van het swingende elftal dat het dit seizoen al zo vaak was. Ajax had het eerste bedrijf vanzelfsprekend meer balbezit, schoot ook vaker op doel dan de gasten, maar imponeerde geen moment."

Het Algemeen Dagblad spreekt van een 'slippertje' van Ajax en zag de thuisploeg onherkenbaar spelen. "Ajax speelt dus niet als de machine die het dit seizoen zo vaak juist wel is. Verre van. Op het middenveld heeft Lisandro Martínez flink wat moeite om het spel te versnellen. Maar eigenlijk heeft niemand bij Ajax zijn dag", merkte de verslaggever op.

De druk die de wedstrijd tegen Valencia met zich meebrengt leek een rol te spelen. "Ajax is dit seizoen vlak voor een belangrijke wedstrijd in de Champions League vaker niet bij de les. Steeds repareerde de ploeg dat nog op tijd. Zo bezien moest het ook een keer fout gaan."

Volgens de krant kan de spanning in de Eredivisie deze en de volgende speelronde weer helemaal terugkeren. " kan de achterstand op Ajax vanavond in de uitwedstrijd tegen op drie punten brengen. Mét de wetenschap dat volgend weekend de topper AZ-Ajax op het programma staat. Ligt de strijd om de landstitel dan weer helemaal open?"

Ajax stelde ook volgens het Brabants Dagblad teleur. "Op basis van de ranglijst kon Ajax-Willem II vooraf als topper worden bestempeld, maar het spel in de eerste helft liet dat allerminst zien", zo schrijft de verslaggever van het regionale dagblad.

"De Tilburgers kwamen halverwege de eerste helft wat beter in de wedstrijd en konden af en toe ook aan aanvallen denken. Maar grote kansen leverde dat Willem II nou ook weer niet op en ook stonden de Ajax-supporters niet op de banken voor het spel dat de Amsterdammers lieten zien."

Na rust gaf Ajax wat meer gas in de hoop op de gelijkmaker. "Maar Willem II bleef op de been door onder meer uitstekend keeperswerk van Wellenreuther. In de ruimte die ontstond door het aanvallende spel van Ajax, profiteerde Willem II maximaal."