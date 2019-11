De transformatie van Sam Kerr: Van druistige vleugelaanvalster tot dodelijke nummer 9

Coaches, vrienden en teamgenoten zagen hoe de 'bizar getalenteerde' Sam Kerr haar brote belofte waarmaakte en alles overwon om records te breken.

Sam Kerr is niet zomaar een voetbalster. Ze begon pas op haar twaalfde tegen een bal te trappen en drie jaar later was ze al international voor Australië.

Spoel door naar het einde van 2019 en de statistieken van de nu 26-jarige spits spreken voor zich. Kerr is de all-time topscorer van de Australische W-League en de NWSL in de Verenigde Staten.

Tussen augustus 2018 en augustus 2019 scoorde ze 41 keer in 43 wedstrijden voor zowel club als land, waarmee ze de derde plaats van Goal 50 bemachtigde. Ook verdiende ze onlangs een toptransfer naar .

Collega-international Amy Harrison noemt haar liefkozend 'freak' en die benaming bleek al vroeg in haar carrière van toepassing.

"Ik was dertien toen ik me voor het eerst mocht melden bij Australië Onder-17", memoreert Alanna Kennedy, die nu voor de Australische ploeg en Sydney FC speelt.

"Omdat Sam uit Perth kwam, was ze wat later dan ik en iedereen ratelde maar door over Sam dit en Sam dat. Ik was erg benieuwd wie die Sam dan wel zou zijn en vanaf het eerste moment dat die chick uit Perth begon te voetballen, zag ik hoe goed ze was."

"Ze is altijd behoorlijk vrolijk en leuk in de omgang. Daarnaast is ze een onnavolgbare atlete, puur en ongelooflijk getalenteerd."

Kerr wist op jonge leeftijd ook al de aandacht van haar coaches op te eisen. "Toen we Sam voor het eerst zagen, wisten we meteen dat ze iets speciaals had", aldus Alen Stajcic.

De oud-bondscoach van Australië (tussen 2014 en 2019) omschrijft haar als een begenadigd atlete met het vermogen om haar opponenten eenvoudig te verslaan.

"Bovendien heeft ze het verlangen om altijd te dribbelen met de bal zonder bang te zijn om iets onverwachts of creatiefs te doen."

Kerr's naam snelde haar vooruit en na haar officiële interlanddebuut waren de verwachtingen logischerwijs hooggespannen. Ze was namelijk pas vijftien jaar en blonk meteen uit, al was de overgang naar de profs niet eenvoudig.

Twee jaar later stond ze maandenlang langs de kant met een serieuze knieblessure, terwijl ze op haar achttiende weer een jaar moest missen met een zware tik op haar kniebanden.

In 2015 was ze om dezelfde reden ook een twijfelgeval voor het WK. Ze trainde elke dag in haar eentje om fit te blijven, maar het was een zware periode voor de jonge aanvalster.

"Ik denk dat ze zich in die tijd echt bijeen heeft moeten rapen en keihard knokte om er bovenop te komen", stelt collega-international Clare Polkinghome.

"Ik wil niet zeggen dat die blessures een geluk bij een ongeluk waren, maar ze heeft er echt het maximale uitgehaald door sterker terug te komen. Dat is de beloning voor al haar harde werk. Ik heb respect voor haar en haar karakter."

Zodra Kerr eenmaal terug fit was, zou ze zichzelf ontpoppen als waarschijnlijk de meest doelgerichte spits van het vrouwenvoetbal.

Voordien was ze een vleugelaanvalster. Behoorlijk effectief ook, want Stajcic meent dat Kerr 'verdedigers kon isoleren met haar snelheid, beweeglijkheid en dribbels'.

Toch is ze nog veel beter geworden als pure spits. Bobby Despotovski, haar voormalige coach bij Perth Glory, bevestigt dat hij meteen een 'visie' had om haar in de punt van de aanval te zetten, maar het duurde even voor het succes bracht.

"We hebben hard gewerkt om haar rustig en kalm te krijgen voor de goal. Ze moest haar gedachten afstemmen op het maken van goals, goals, goals."

"Met haar snelheid kan ze natuurlijk verdedigers afschudden en daarna moest ze de rust krijgen om te weten wat ze wil doen met de bal."

"We hebben daar jaren aan geslepen en nu is het haar natuurlijke instinct. Toen we hieraan begonnen, maakte ze zo'n beetje twee van de acht kansen. Nu maakt ze er zes of zeven van de acht."

Tameka Yallop, 81-voudig international van the Matildas, vindt het niet moeilijk om het succes van haar teamgenote te beschrijven. "Haar speelstijl is niet heel ingewikkeld of zo."

"Ze versnelt gewoon altijd op het goede moment om in de positie te komen om te scoren en ik denk dat dat heel natuurlijk voelt voor haar."

Maar tussen al die complimenten over haar speelstijl door is het duidelijk dat haar teamgenoten vooral zien hoe zeer Kerr van het spelletje geniet en hoe fijn dat is voor de ploeg.

Dat maakt haar de ideale aanvoerder van haar land en dat zag ook de huidige bondscoach Ante Milicic, die haar meteen promoveerde bij zijn aanstelling in februari.

"Ze heeft echt de juiste balans gevonden tussen het zijn van een goede ploegmaat en degene die de rest vooruit stuwt. Dat is heel belangrijk", voegt de eerder genoemde Amy Harrison toe.

"Ze weet wanneer ze serieus moet zijn, maar zorgt ook voor gezelligheid", stelt Yallop instemmend. "Ze is meestal de eerste persoon die om een grap lacht - vooral die van haarzelf."

"Ze is zo'n speelster die vijf minuten voor de start van de wedstrijd nog geintjes kan maken en daarna een wereldpot op de mat legt", voegt Pokinghorne toe. "Zo is ze gewoon."

En ondanks al haar succes blijft Kerr altijd nederig. Als ze een individuele prijs wint, is het dankzij haar teamgenoten. Als haar ploeg wint, is het dankzij haar coach en als ze sterker terug komt na een blessure, is dat dankzij de doktoren.

Kerr kan terugkijken op een geweldig seizoen, maar waarschijnlijk ziet ze dat zelf niet zo. Ze werd topscorer van de Amerikaanse competitie en kreeg de award van beste speler, maar verloor de finale om het kampioenschap.

Voor Australië maakte ze haar eerste goals op een WK - vijf om precies te zijn - maar ze kon niet voorkomen dat the Matildas in de achtste finale na strafschoppen verloren van Noorwegen.

"Ik denk dat Sam de eerste is die al haar individuele prijzen op zou geven als er een teamprijs tegenover staat", aldus Kennedy.

Bij Chelsea hoopt ze nu prijzen te bemachtigen met haar team. De ploeg staat voorlopig bovenaan in de competitie en heeft recent gewonnen van regerend kampioen .

Met Australië is er een kans om snel eerherstel te halen na het teleurstellend verlopen WK, want de ploeg heeft zich gekwalificeerd voor de Olympische Spelen van 2020.

Hoeveel goals ze ook maakt, Kerr is pas tevreden als ze in 2020 een prijs voor haar team of land kan bemachtigen. Alleen dan is het beter dan in 2019.

Het is moeilijk voor te stellen dat je met zo'n topjaar als dit niet tevreden bent, maar zoals gezegd is Kerr niet zomaar een voetbalster.

Ook Joshua Thomas en Kieran Francis hebben meegewerkt aan deze productie.