De topscorers in de Champions League 2018/19: Tadic naast Messi

Wie wordt dit seizoen de topscorer in de Champions League? Goal houdt je op de hoogte van de huidige stand.

De strijd om de titel van topscorer in de Champions League van het seizoen 2018/19 is in volle gang.

Cristiano Ronaldo werd vorig seizoen de topscorer van het toernooi door vijftien keer te scoren in elf wedstrijden voor Real Madrid, ondanks dat hij niet meer wist te scoren na de kwartfinale.

Liverpool-trio Roberto Firmino, Mohamed Salah en Sadio Mané eindigde gezamenlijk op de tweede plek met ieder tien doelpunten en Edin Dzeko kwam tot de vijfde positie met zijn acht doelpunten voor AS Roma.



​De knock out-fase van deze editie Champions League is aangevangen en de strijd is weer volop gaande tot aan de finale op 1 juni. Goal houdt je gedurende het seizoen 2018/19 op de hoogte van de laatste stand.

TOPSCORERS CHAMPIONS LEAGUE 2018/19

Bayern München-spits Robert Lewandowski gaat momenteel aan de leiding van het klassement nadat hij dit seizoen al acht keer scoorde in zeven wedstrijden tijdens het seizoen 2018/19. De Pool was in de laatste vier groepswedstrijden zeven keer trefzeker, waarin tweemaal tijdens de 3-3 remise tegen Ajax. Daarmee nam hij afstand van de nummer twee Lionel Messi, al kwam hij in de eerste achtste finale tegen Liverpool niet tot scoren.

​



Messi was in zes groepsfasewedstrijden voor Barcelona zes keer trefzeker en de Argentijn moet inmiddels Dusan Tadic naast zich dulden. De aanvaller van Ajax scoorde eenmaal tegen Real Madrid en staat nu eveneens op zes treffers.

De twee worden op de hielen gezeten door Edin Dzeko, Moussa Marega en Neymar. Dzeko krijgt woensdagavond weer de kans bij AS Roma, wat het opneemt tegen het FC Porto van Marega. Neymar's PSG komt ook in actie tegen Manchester United, maar de Braziliaan is nog niet hersteld van een voetblessure.

Het heenduel moest hij ook al aan zich voorbij laten gaan en daarin was Mbappé was een van de doelpuntenmakers van PSG. De groeibriljant bracht daarmee zijn seizoenstotaal in de Champions League op vier, waarmee hij deel uitmaakt van een grote middenmoot in het klassement.



De topscorer van vorig seizoen Ronaldo heeft het deze jaargang lastig in Europees verband en scoorde pas één keer in zes wedstrijden. In zijn eerste knock-out-duel kwam hij ook niet tot scoren tegen Atlético Madrid, wat met 2-0 won in het Wanda Metropolitano.

*Laatste update op 6 maart 2019