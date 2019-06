De topscorers in de Champions League 2018/19: Messi pakt titel

Wie wordt dit seizoen de topscorer in de Champions League? Goal houdt je op de hoogte van de huidige stand.

De strijd om de titel van topscorer in de van het seizoen 2018/19 is afgerond.

Cristiano Ronaldo werd vorig seizoen de topscorer van het toernooi door vijftien keer te scoren in elf wedstrijden voor , terwijl hij na de kwartfinale het net niet meer vond.

Het -trio Roberto Firmino, Mohamed Salah en Sadio Mané eindigde gezamenlijk op de tweede plek met ieder tien doelpunten en Edin Dzeko kwam tot de vijfde positie met zijn acht doelpunten voor .

De finale is gespeeld, met Liverpool als winnaar, en dus is ook de strijd om de topscorerstitel beslist. Goal geeft je de eindstand van het seizoen 2018/19.

TOPSCORERS CHAMPIONS LEAGUE 2018/19

Lionel Messi heeft met overmacht de titel gewonnen. De Argentijn werd met in de halve finale uitgeschakeld door de latere winnaar Liverpool, maar ken persoonlijk wel een topseizoen. Messi was in tien wedstrijden twaalf keer trefzeker en maakte vier doelpunten meer dan nummer twee 's Robert Lewandowski.

Dusan Tadic, Cristiano Ronaldo, Moussa Marega en Sergio Agüero. De aanvallers van , , en scoorden ieder vier keer.