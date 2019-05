De topscorers in de Champions League 2018/19: Messi neemt afstand

Wie wordt dit seizoen de topscorer in de Champions League? Goal houdt je op de hoogte van de huidige stand.

De strijd om de titel van topscorer in de van het seizoen 2018/19 is in volle gang.

Cristiano Ronaldo werd vorig seizoen de topscorer van het toernooi door vijftien keer te scoren in elf wedstrijden voor , terwijl hij na de kwartfinale het net niet meer vond.

Het -trio Roberto Firmino, Mohamed Salah en Sadio Mané eindigde gezamenlijk op de tweede plek met ieder tien doelpunten en Edin Dzeko kwam tot de vijfde positie met zijn acht doelpunten voor .



​De heenwedstrijden in de halve finales zijn gespeeld en de strijd is volop gaande tot aan de finale op 1 juni. Goal houdt je gedurende het seizoen 2018/19 op de hoogte van de laatste stand.

TOPSCORERS CHAMPIONS LEAGUE 2018/19

Lionel Messi is de onbedreigde koploper en lijkt de titel niet meer te kunnen ontgaan. De Argentijn was woensdagavond tweemaal trefzeker namens in de 3-0 zege op Liverpool. Messi zag zijn 'grootste' concurrent in de strijd om de titel Dusan Tadic dinsdagavond niet scoren namens , in de 0-1 zege van de Amsterdammers op .

*Laatste update op 2 mei 2019. Dikgedrukte spelers zitten nog in het toernooi.