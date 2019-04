De topscorers in de Champions League 2018/19: Alleen Ronaldo treft doel

Wie wordt dit seizoen de topscorer in de Champions League? Goal houdt je op de hoogte van de huidige stand.

De strijd om de titel van topscorer in de van het seizoen 2018/19 is in volle gang.

Cristiano Ronaldo werd vorig seizoen de topscorer van het toernooi door vijftien keer te scoren in elf wedstrijden voor , terwijl hij na de kwartfinale het net niet meer vond.

-trio Roberto Firmino, Mohamed Salah en Sadio Mané eindigde gezamenlijk op de tweede plek met ieder tien doelpunten en Edin Dzeko kwam tot de vijfde positie met zijn acht doelpunten voor .



​De knock out-fase van deze editie Champions League is aangevangen en de strijd is weer volop gaande tot aan de finale op 1 juni. Goal houdt je gedurende het seizoen 2018/19 op de hoogte van de laatste stand.

TOPSCORERS CHAMPIONS LEAGUE 2018/19

-spits Robert Lewandowski (foto) kwam in de achtste finales niet tot scoren bij Bayern München, wat werd uitgeschakeld door Liverpool. De Pool kan dus niet meer aan zijn moyenne werken en zag Lionel Messi al op gelijke hoogte komen in doelpuntenaantal. Verwacht werd dat de Argentijn in het eerste deel van het tweeluik met meteen door zou pakken, maar alleen ploegmaat Luis Suarez vond het doel via de arm van Luke Shaw, die een eigen doelpunt op zijn naam kreeg.

Ook nummer drie en vier, Dusan Tadic en Moussa Marega, kwamen niet tot scoren in hun eerste kwartfinaleduel tegen respectievelijk en Liverpool. Van de nog in het toernooi actieve topschutters vond alleen Cristiano Ronaldo het doel. Hij verschalkte -doelman André Onana met een rake kopbal en brengt zijn moyenne voor deze jaargang daarmee op vijf treffers. Zodoende sluit hij aan bij de subtop en hoopt hij dinsdag weer te scoren als de returns op het programma staan.

*Laatste update op 11 april 2019. Dikgedrukte spelers zitten nog in het toernooi.