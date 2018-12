"De titel van Juventus was vijf wedstrijden geleden als binnen"

Mauro Camoranesi gelooft dat Torino zaterdagavond koploper Juventus in de Serie A problemen kan bezorgen.

Torino staat momenteel op de zesde plaats in de Serie en is de laatste seizoenen bezig aan een opmars na gependeld te hebben tussen het hoogste Italiaanse niveau en de Serie B toen Camaronesi tussen 2002 en 2010 voor Juventus speelde.

Juventus heeft hun positie bovenaan de ranglijst weer ingenomen, met momenteel acht punten voorsprong op nummer twee SSC Napoli, waar de ploeg jacht maakt op de achtste opeenvolgende landstitel. Ondanks dat het seizoen nog niet halverwege is, gelooft Camoranesi niet dat de titelstrijd nog spannend wordt.

"De titel was vijf wedstrijden geleden als binnen", vertelt de voormalig Italiaans international in gesprek met Goal .

"De redenering is heel eenvoudig: Juventus heeft het niveau van de ploeg verbeterd in de zomer, Napoli, de laatste ploeg die de Serie A interessant had kunnen maken, heeft bijna dezelfde ploeg behouden."

"Ik wil begrijpen hoe de Azzurri de acht punten achterstand kan herstellen."

Camoranesi kijkt uit naar de wedstrijd tussen Torino en Juventus zaterdagavond. "Torino is enorm gegroeid en heeft nu een zeer goed team, maar gedurende vele jaren was deze wedstrijd een beetje saai."

"In die jaren dat ik bij Juve speelde, leefde Torino tussen normaliteit en degradatie. Nu heeft Torino echter een ander niveau bereikt."

"Qua kwaliteit is er natuurlijk een groot verschil, maar Torino is een heel fysiek team en ik denk dat ze Juventus op de een of andere manier in de problemen kunnen brengen."

Camoranesi is van mening dat Ronaldo van Juventus een kanshebber in de Champions League gemaakt. De ploeg plaatste zich midweeks als groepswinnaar voor de knock-outfase.

"Ronaldo is een ongelooflijke speler voor de hele Serie A. I Bianconeri heeft niet zo'n doorslaggevende speler op wereldschaal gehad sinds Zinédine Zidane."

"Hij kan Juventus zeker helpen om de kwaliteit te krijgen die ze in Europa missen. We hebben het over een speler die verantwoordelijkheid neemt en zijn ploeggenoten niet belast."

"Het wordt misschien een goed jaar voor Juve in Europa, zoals het vorig jaar had kunnen zijn. Sommige directe concurrente van Juventus presteren niet erg goed - Bayern München herstelt het vertrouwen en Real Madrid komt weer bijeen."

"De komst van een wedstrijdspecialist als Ronaldo kan veel betekenen."