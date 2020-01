De Telegraaf: Zeer fraaie transfer naar Premier League voor Richairo Zivkovic

Richairo Zivkovic staat voor een zeer opvallende en fraaie transfer.

De 23-jarige spits staat namelijk op het punt om de Chinese tweededivisionist Changchun Yatai tijdelijk te verlaten voor Sheffield United, zo weet De Telegraaf te melden. Zivkovic zal voor een halfjaar verhuurd gaan worden aan de huidige nummer acht van de Premier League en wordt op het moment van schrijven medisch gekeurd, zo klinkt het.

Zivkovic speelt inmiddels bijna een jaar voor Changchun Yatai. De voormalig Nederlands jeugdinternational maakte in februari 2019 voor ongeveer 2,5 miljoen euro de overstap naar de Chinese tweedivisionist, na een mislukt avontuur in België bij KV Oostende.

Oostende had de aanvaller in de zomer van 2017 voor 1,2 miljoen euro overgenomen van , maar beleefde uiteindelijk maar weinig plezier aan hem. Zivkovic wist in zijn laatste seizoen bij Oostende slechts 3 doelpunten te maken in 21 competitiewedstrijden en vertrok vervolgens naar Changchun Yatai.

Bij die club heeft de ex-speler van onder meer , Ajax, en het voetbalplezier hervonden: in 25 duels op het tweede niveau van China was hij goed voor 15 doelpunten.

De uitstekende prestaties van Zivkovic zijn ook Sheffield United opgevallen, want de huidige nummer acht van de Premier League werkt momenteel hard aan de tijdelijke komst van de spits en zou zelfs al mondeling akkoord zijn met Changchun Yatai. Volgens De Telegraaf verblijft Zivkovic momenteel al in Engeland in afwachting van de overstap.

Sheffield United heeft naar verluidt een optie tot koop bedongen in de huurovereenkomst.