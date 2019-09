De Telegraaf: Wegen van Ajax en Lisandro Magallán scheiden

Lisandro Magallán verlaat Ajax, zo meldt De Telegraaf maandagmiddag. De verdediger zal op huurbasis bij Deportivo Alavés aan de slag gaan.

Magallán ondertekende een half jaar geleden een contract tot medio 2023 bij de Amsterdammers, maar hij slaagde niet erin om in de plannen van Erik ten Hag voor te komen. De teller blijft voorlopig op zes duels staan.

Magallán leek een jaar geleden al de overstap naar te maken en was zelfs al medisch gekeurd door de Amsterdammers, maar wilde hem niet laten gaan. In januari kwam het alsnog van een transfer. "Dat Ajax opnieuw een poging waagde om mij aan te trekken, is een teken van vertrouwen", zei Magallán eerder. "Daar ben ik Marc Overmars heel dankbaar voor. Ik ga hard werken om dat vertrouwen terug te betalen."

Met aantrekken van Magallán, voor acht miljoen euro vast en maximaal negen miljoen euro, haalde Ajax in principe een goede back-up voor Matthijs de Ligt, maar het liep allemaal anders.

Ten Hag liet de verdediger in de succesvolle tweede seizoenshelft slechts vijf keer spelen en in deze voetbaljaargang, zonder de naar vertrokken De Ligt, deed hij alleen acht minuten mee in de Johan Cruijff Schaal.

Joël Veltman, Edson Alvarez en Perr Schuurs staan hoger in de pikorde bij Ten Hag en dus kiest Magallán voor een tijdelijk vertrek naar LaLiga. Deportivo Alavés is nog ongeslagen, met vijf punten uit de eerste drie duels. De Basken hebben onder meer John Guidetti, Oliver Burke en Joselu onder contract staan.