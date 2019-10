De Telegraaf verwacht eerste basisplaats in 359 dagen bij Oranje

Donny van de Beek heeft donderdagavond een basisplaats bij Oranje tegen Noord-Ierland.

Dat voorspellen Mike Verweij en Valentijn Driessen van De Telegraaf . In de vermoedelijke opstelling van het Algemeen Dagblad is tegen Noord-Ierland geen plek voor de Ajacied, maar de journalisten van de andere krant denken dat Marten de Roon plaats moet maken.

Van de Beek stond op 16 oktober 2018 voor het laatst in de basis bij Oranje, in de oefenwedstrijd tegen België (1-1). Verweij is er desondanks van overtuigd dat Koeman tegen zowel Noord-Ierland als Wit-Rusland voor Van de Beek gaat kiezen, en volgens Driessen is dat de juiste keuze. "Je moet iemand hebben die comfortabel aan de bal is. Iemand die de ruimtes weet te vinden, ook als ze klein zijn. Dat is Van de Beek", zegt hij in de voetbalpodcast van de krant.

"Je hebt het meeste de bal en met Van de Beek heb je veel meer voetbal", betoogt Driessen. "Het is niet het sterkste punt van De Roon. Georginio Wijnaldum moet Koeman wel op de tien-positie laten staan, dat loopt heel goed. Van de Beek speelt bij ietsjes teruggetrokken ook prima."

Van de Beek heeft tot dusver zeven interlands op zijn naam staan, waarvan de laatste op 9 juni. Hij kwam toen tot een invalbeurt van een halfuur in de -finale tegen Portugal.

Bij het avondprogramma Voetbalpraat op FOX Sports toont commentator Leo Driessen zich voorstander van de entree van Van de Beek. "Niet omdat De Roon slecht is, maar je hebt meer een speler als Van de Beek nodig." Het Algemeen Dagblad voorspelde woensdagavond dat het middenveld zal bestaan uit De Roon, Wijnaldum en Frenkie de Jong.