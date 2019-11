De Telegraaf: Van Bommel grijpt hard in en zet Zoet op de bank

Jeroen Zoet is zijn basisplaats bij PSV kwijt, zo meldt De Telegraaf zondag.

De doelman lijkt zijn krediet te hebben verspeeld bij Mark van Bommel. De trainer kiest volgens het dagblad zondag tegen niet voor Robbin Ruiter, maar voor Lars Unnerstall tussen de palen. Zoet was jarenlang eerste keus onder de lat in Eindhoven, maar moet na een serie van vijf wedstrijden zonder overwinning plaats maken voor de Duitse sluitpost.

Zoet is bezig aan een wisselvallig seizoen bij . Met name in de laatste wedstrijden tegen (0-4), (2-2) en LASK Linz (4-1) maakte hij geen betrouwbare indruk. Desondanks is hij door bondscoach Ronald Koeman opgeroepen voor de EK-kwalificatiewedstrijden tegen Noord-Ierland en Estland. Van Bommel grijpt na de zwakke resultaten hard in en dat kost Zoet zijn plek onder de lat.

De krant schrijft dat niet Ruiter, maar Unnerstall de kans krijgt tegen Willem II. Ruiter verving Zoet eerder dit seizoen nog tegen Rosenborg BK en toen laatstgenoemde geblesseerd was.

Unnerstall werd in de zomer van 2018 overgenomen van VVV. Vorig seizoen werd hij nog verhuurd aan de club uit Venlo. In de voorbereiding op het huidige seizoen raakte de Duitse sluitpost geblesseerd, waardoor hij de concurrentiestrijd met Zoet niet aan kon gaan.

PSV moet het zondag in Tilburg verder nog doen zonder Donyell Malen en Steven Bergwijn. De twee aanvallers zijn al enkele weken geblesseerd. Malen kampt met klachten aan zijn enkel, terwijl Bergwijn een hamstringblessure heeft opgelopen in de thuiswedstrijd tegen LASK Linz in de . Beiden hebben zich af moeten melden voor het .