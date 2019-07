De Telegraaf: Transfersom van Matthijs de Ligt valt toch hoger uit

Ajax gaat 75 miljoen euro overhouden aan de verkoop van Matthijs de Ligt aan Juventus, zo meldt De Telegraaf vrijdagavond.

Eerder leek de Amsterdamse club genoegen te moeten nemen met een bedrag van 70 miljoen euro, maar volgens -watcher Mike Verweij 'betreft het mondelinge akkoord tussen Ajax en over De Ligt toch een transfersom van 75 miljoen euro'.

Daarmee lijkt Ajax toch nog enigszins zijn zin te krijgen in de onderhandelingen met Juventus. De Amsterdammers mikten vanaf het begin op een transfersom van 75 miljoen euro, maar Juventus toonde zich een lastige onderhandelingspartner. De Italiaanse grootmacht begon met een openingsbod van 50 miljoen euro exclusief bonussen en leek uiteindelijk voor 70 miljoen euro beet te hebben, meldden vrijwel alle nationale en internationale media vrijdagmiddag.



De Telegraaf verzekert nu echter dat de transfersom toch iets hoger uitvalt voor Ajax. De landskampioen van Nederland kan namelijk een transfersom van 75 miljoen euro bijschrijven voor de verkoop van De Ligt, wiens contract in de Johan Cruijff ArenA nog doorliep tot de zomer van 2021. De komende dagen zullen door juristen benut worden om alles goed op papier te zetten, zo klinkt het. Ajax wacht ondertussen 'met smart' op een garantstelling van Juventus.



De Ligt zelf was al enige tijd persoonlijk akkoord met Juventus. De international van het gaat voor vijf seizoenen tekenen in Italië, met een jaarsalaris van twaalf miljoen euro. Juventus had gehoopt De Ligt zaterdag te kunnen presenteren aan de eigen supporters, maar dat lijkt er niet in te zitten. De Italianen gaan binnenkort op Azië-tour en willen De Ligt hoe dan ook meenemen op trainingskamp, zo werd eerder al uitgebreid uitgelicht.