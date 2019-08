De Telegraaf: Ritsu Doan staat 'met stip' op één bij PSV

PSV richt bij een vertrek van Hirving Lozano zijn pijlen op Ritsu Doan, de smaakmaker van FC Groningen.

Volgens de donderdageditie van De Telegraaf is de aanvaller, die eerder al door Voetbal International en het Eindhovens Dagblad aan de club uit Eindhoven werd gelinkt, 'met stip op één' de kandidaat om de plek van de door begeerde Mexicaan in te nemen. Hij staat in Eindhoven bovenaan het lijstje met mogelijke vervangers.

wil Doan zeker medio augustus niet zonder slag of stoot laten gaan. De noorderlingen sloegen maanden geleden al biedingen van ruim acht miljoen euro af van CSKA Moskou en Shakhtar Donetsk en hebben nu veel minder keuze op de zomerse transfermarkt. Een aantal potentiële vervangers heeft elders al onderdak gevonden.

Doan kende na de biedingen uit Rusland en Oekraïne een mindere tweede seizoenshelft en mede daardoor werd het rustiger rondom hem. ziet echter nog altijd grote potentie in de jongeling, van wie de vraagprijs onbekend is.

FC Groningen zal hoe dan ook meer vragen dan het recordbedrag van tien miljoen euro waarvoor Marcus Berg naar Hamburger SV vertrok. Het contract van Doan in het Noordlease Stadion loopt nog twee seizoenen door.

FC Groningen strikte de creatieveling in 2017: hij werd een seizoen gehuurd van Gamba Osaka, waarna de Eredivisionist gebruikmaakte van de optie tot koop. In totaal was hij goed voor 66 wedstrijden in de , waarin Doan 16 keer scoorde en 7 assists gaf. Bij PSV kan hij behalve op rechts ook 'op 10' uit de voeten en voor meer scorend vermogen zorgen na de blessures van Gastón Pereiro en Sam Lammers en het vertrek van Lozano.