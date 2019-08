De Telegraaf: PSV weigert eerste bod op Steven Bergwijn

PSV heeft een eerste bod van Sevilla op Steven Bergwijn afgeslagen, zo meldt De Telegraaf vrijdagochtend.

Volgens de krant hebben de Spanjaarden een bod van 25 miljoen euro uitgebracht op de Oranje-international. Technisch manager John de Jong heeft het bod naar de prullenbak verwezen, daar de Eindhovenaren uit zijn op een veel hoger bedrag.

Het dagblad schrijft dat het aannemelijk is dat binnenkort terugkeert met een tweede bod voor Bergwijn. wil de aanvaller in principe niet kwijt, maar na de uitschakeling in de tweede voorronde van de schijnt de speler daar zelf anders over te denken.

Na de verliespartij tegen FC Basel moet de ploeg van trainer Mark van Bommel nog twee voorrondes zien te overleven om de groepsfase van de te bereiken.

Bij Sevilla krijgt Bergwijn de kans om te spelen in een Europese topcompetitie en om die reden zal hij welwillend tegenover een transfer staan, redeneert het dagblad.

Mocht Sevilla dieper in de buidel willen tasten, dan kan Bergwijn de duurste aankoop uit de clubgeschiedenis worden. Momenteel draagt de onlangs aangetrokken Jules Koundé die titel met zich mee. De twintigjarige verdediger werd deze transferzomer voor 25 miljoen euro overgenomen van Girondins .

Bij Sevilla kan Bergwijn zich ontwikkelen op een hoger niveau, wat met oog op het EK van volgend jaar in zijn voordeel kan werken. Het contract van Bergwijn in Eindhoven loopt nog door tot de zomer van 2022.

Wanneer het tot een transfer naar Sevilla komt, dan wordt Bergwijn herenigd met Luuk de Jong. De spits werd onlangs door de club uit LaLiga overgenomen van PSV.

Behalve De Jong en Koundé wist technisch directeur Monchi deze transferperiode ook Nemanja Gudelj, Sergio Reguilón, Yan Brice, Fernando, Óliver Torres, Joan Jordán, Diego Carlos, Lucas Ocampos en Manus Dabbur naar het Estadio Ramón Sánchez Pizjuán te halen.

Tot dusver gaf Sevilla deze zomer circa 124 miljoen euro uit aan aanwinsten.