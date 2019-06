De Telegraaf: PSV gaat tweede zomeraanwinst morgen presenteren

Robbin Ruiter zet zijn loopbaan voort bij PSV, zo meldt De Telegraaf dinsdagavond.

De 32-jarige doelman wordt vandaag medisch gekeurd en zal vervolgens woensdag een contract voor twee seizoenen tekenen in het Philips Stadion. Ruiter is na Ibrahim Afellay de tweede zomeraanwinst van .

Ruiter gaat bij PSV het keepersgilde versterken. De ex-doelman van onder meer zal vermoedelijk als back-up van Jeroen Zoet gaan fungeren. Luuk Koopmans en Yanick van Osch hebben weinig ervaring, terwijl Lars Unnerstall niet geheel fit aan het seizoen zal kunnen beginnen.

Ruiter strijkt transfervrij neer bij PSV, daar zijn contract bij Sunderland deze zomer afloopt. Hij stond twee seizoenen onder contract bij die club, maar zijn periode in Engeland stond vooral in het teken van blessureleed. Ruiter speelde in twee jaar tijd slechts 21 competitiewedstrijden voor the Black Cats.

Hij stond voor zijn periode bij Sunderland vier seizoenen onder de lat bij FC Utrecht, waar hij uitgroeide tot een gerespecteerde -keeper. Daarvoor diende Ruiter drie voetbaljaargangen. Ruiter stond ook in de belangstelling van , maar lijkt dus de voorkeur te geven aan een dienstverband bij PSV.