De Telegraaf: 'PSV gaat middenvelder verhuren aan Heracles Almelo'

Mauro Júnior lijkt PSV tijdelijk te gaan verlaten.

Het Eindhovens Dagblad wist zaterdagavond al te melden dat de twintigjarige middenvelder aankomend seizoen verhuurd zal worden aan een andere, nog onbekende club uit de en nu verzekert De Telegraaf dat hij inderdaad op weg is naar . Mauro Júnior heeft het trainingskamp van in het Zwitserse Verbier inmiddels verlaten, zo klinkt het.

Mauro Júnior heeft door de concurrentie op het middenveld bij PSV momenteel geen zicht op speeltijd. De Eindhovense club wil dan ook graag dat de Braziliaan elders in de Eredivisie ervaring op gaat doen. Mauro Júnior zou na Armando Obispo, Dante Rigo, Hidde Jurjus en Maximiliano Romero de vijfde speler zijn die deze transferperiode door PSV wordt verhuurd.



Bij PSV lijkt men evenwel nog wel toekomst te zien in Mauro Júnior. De middenvelder werd in de zomer van 2017 door PSV opgepikt in Brazilië en kende aanvankelijk een veelbelovend debuutjaar. Phillip Cocu maakte in het seizoen 2017/18 regelmatig gebruik van de diensten van Mauro Júnior: hij draafde in totaal vijftien keer op in de Eredivisie, waarvan vijfmaal als basisspeler.



Onder Mark van Bommel belandde Mauro Júnior het afgelopen seizoen echter op een zijspoor. De jongeling kwam tot slechts vier optredens in de Eredivisie, telkens als invaller, en speelde daarom veruit het grootste aantal van zijn wedstrijden namens de beloften in de : zeventien in totaal. Mauro Júnior heeft nog een contract tot medio 2022 bij PSV.