De Telegraaf: Promes tekent vandaag nog bij Ajax

De toekomst van Quincy Promes lijkt in Nederland te liggen. Volgens Voetbal International is de aanvaller dicht bij een akkoord met Ajax.

De Telegraaf weet er later op de maandagochtend zelfs aan toe te voegen dat Promes deze dag nog een vijfjarig contract gaat tekenen in Amsterdam. De international van Oranje moet overkomen van , dat bereid is om mee te werken aan een vertrek. De belangstelling van voor Promes was al enkele weken bekend en is wederzijds, daar de vleugelaanvaller al een tijdje openlijk met de Amsterdammers flirt via Instagram.

De 27-jarige aanvaller werd geboren in Amsterdam en speelde als tiener enkele jaren in de jeugdopleiding van de club. Zaterdag schreef het Algemeen Dagblad nog dat Ajax er veel aan gelegen is om Steven Bergwijn of Quincy Promes naar Amsterdam te halen. De krant schreef dat de komst van Bergwijn 'prioriteit' heeft, terwijl Promes 'een optie' werd genoemd.



Inmiddels lijkt Promes echter de meest realistische versterking voor de Amsterdammers. Het is nog onduidelijk hoeveel Ajax moet betalen voor de ex-aanvaller van . De 27-jarige Promes heeft een exorbitante afkoopsom van 150 miljoen euro, maar die is vooral bedoeld om clubs af te schrikken. Afgaande op de laatste berichten uit Spanje staat Sevilla in principe open voor een transfer en zal de club uit LaLiga dus niet vasthouden aan de transferclausule. Het contract van de buitenspeler loopt nog vier seizoenen door.



Ajax wil niet te veel afhankelijk worden van buitenlandse spelers. Promes past derhalve perfect in het plaatje van directeur Marc Overmars. De aanwezigheid van Erik ten Hag bij Ajax kan in het voordeel werken met oog op een transfer. Promes en de trainer werkten samen bij en de Oranje-international liet onlangs nog weten een goede klik te hebben met de coach. De 27-jarige Promes werd in de zomer van vorig jaar voor twintig miljoen euro door Sevilla overgenomen van Spartak Moskou.