De Telegraaf: Presentatie Matthijs de Ligt moet worden uitgesteld

Matthijs de Ligt zal een dag langer moeten wachten voordat hij zich officieel speler van Juventus mag noemen.

Volgens De Telegraaf is de presentatie van de verdediger bij de Italiaanse topclub met een dag uitgesteld: van donderdagochtend naar vrijdagochtend tien uur. De reden is het papierwerk dat en momenteel bezighoudt.



Het dagblad stelt dat de formaliteiten tussen Juventus en Ajax nog niet helemaal op orde zijn, maar er worden geen moeilijkheden meer verwacht. "De plooi wordt snel gladgestreken", zo verzekert De Telegraaf. De Ligt onderging woensdagmorgen een medische keuring en zal donderdag tweemaal meetrainen met de selectie van Maurizio Sarri.



Als alle formaliteiten zijn afgerond, ontvangt Ajax 75 miljoen euro voor de centrale verdediger, die afgelopen jaar zowel in de als in de veel indruk maakte. De verdediger zal op jaarbasis inclusief bonussen twaalf miljoen euro gaan opstrijken, tot medio 2024. Een ontsnappingsclausule van 150 miljoen euro zal volgens Italiaanse media in werking treden vanaf de transferzomer van 2022. Juventus lijkt zich zodoende gedurende de eerste drie jaar te garanderen van een sterke onderhandelingspositie, mocht er een andere club zich melden voor De Ligt.



Directeur voetbalzaken Marc Overmars gaf dinsdag tegenover het Algemeen Dagblad al aan dat de transfer van De Ligt naar Juventus afhankelijk was van bankgaranties. "Het einde van de transfer van Matthijs de Ligt is in zicht. Het gaat nu nog om bankgaranties, daar is Ajax altijd heel strikt in. Ik hoop dat het nu snel gaat, maar daar komen ze wel uit. Het zijn Italianen."