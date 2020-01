De Telegraaf: Overmars wil voor deadline transferrecord benaderen

Ajax wordt al enige tijd in verband gebracht met de komst van Antony.

Directeur voetbalzaken Marc Overmars lijkt in de laatste twee dagen van de winterse transferperiode nog serieus werk te maken van de komst van het talent. De Telegraaf meldt donderdagmiddag namelijk dat de Amsterdammers alles op alles zetten om de aanvaller per direct weg te halen bij São Paulo, in de hoop zo andere gegadigden als en af te kunnen troeven.

Overmars wil nog in deze transferperiode toeslaan, want de belangstelling voor Antony groeit met de dag. De negentienjarige aanvaller is momenteel met Jong Brazilië actief op een pre-Olympisch voetbaltoernooi in Colombia en wordt daar gadegeslagen door de nodige scouts van Europese topclubs.

Ook Henk Velmate, hoofdscout van , heeft Antony in de afgelopen periode meerdere keren aan het werk gezien.

São Paulo, waar het contract van Antony doorloopt tot medio 2024, zou minstens twintig miljoen euro willen overhouden aan de verkoop van de aanvaller. In de Braziliaanse media wordt gesuggereerd dat het om een minimumbedrag van dertig miljoen euro gaat.

Mocht Overmars snel handelen, dan kan de vraagprijs wellicht nog wat zakken. Een niet nader genoemde club greep eerder al mis met een bod op 75 procent van de transferrechten van Antony.

Met een transfersom van 20,5 miljoen euro is Daley Blind momenteel de duurste aankoop van Ajax aller tijden. De verdediger annex middenvelder keerde in 2018 terug, na vier seizoenen voor te hebben gespeeld. Overmars weet dus dat hij bij dat bedrag in de buurt moeten komen wat betreft het aantrekken van Antony.

Ajax deed drie jaar geleden ook al zaken met São Paulo. David Neres kwam in januari 2017 voor vijftien miljoen euro naar de Amsterdamse club. Laatstgenoemde had een halfjaar nodig om te wennen aan de omstandigheden in Nederland. Antony krijgt normaal gesproken ook ruim de tijd om zich aan te passen aan zijn nieuwe werkomgeving in Amsterdam.

Overmars wil taferelen zoals bij Richarlison voorkomen. Ajax dacht de vleugelaanvaller enkele jaren geleden binnen te hebben, maar de deal mislukte alsnog. Toenmalig commissaris Theo van Duivenbode ging niet akkoord met de transfer, waarna Richarlison voor 13,5 miljoen euro naar verkaste.

De aanvaller is inmiddels uitgegroeid tot een van de uitblinkers bij . zou hem graag willen overnemen, maar moet naar verluidt wel minstens honderd miljoen euro neerleggen.