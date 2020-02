De Telegraaf onthult 'schande van Stamford Bridge': Ajax zwaar gedupeerd

Ajax is zwaar benadeeld in de Champions League, vinden ook internationale topscheidsrechters.

De arbitrale blunders van Gianluca Rocchi bij het duel tussen en (4-4) begin november in de groepsfase van de hebben de Amsterdammers genekt, zo werd erkend tijdens de 'scheidsrechter winterbijeenkomst' op Mallorca, meldt De Telegraaf.

De meeste scheidsrechters die aanwezig waren op het congres waren van mening dat het slechte fluiten van de Italiaanse arbiter Ajax de volgende ronde heeft gekost.

'Dat de Schande van Stamford Bridge nu in De Telegraaf wordt onthuld, was vanzelfsprekend niet de bedoeling van de UEFA', zo begint het dagblad.

Meer teams

De bijeenkomst van de scheidsrechters van 27 tot en met 29 januari in het Melia Palma Bay-resort was besloten, maar de krant weet dat de conclusie na het bespreken van de beelden van Chelsea-Ajax luidt dat Rocchi Ajax de overwinning kostte en later bleek ook een plek in de achtste finale van de Champions League.

Ajax eindigde de wedstrijd in Londen met negen man door het wegsturen van zowel Daley Blind als Joël Veltman. Blind kreeg een tweede gele kaart na een overtreding op Christian Pulisic.

'Op Mallorca was er echter bijna volledige consensus dat de Italiaanse scheidsrechter Rocchi terecht liet doorspelen. En de overtreding die Blind vervolgens maakte, was volgens alle aanwezigen geelwaardig. Op de rode kaart voor de routinier, bij 2-4, viel dus niets aan te merken.'

Men vond echter vrijwel unaniem dat Rocchi na de overtreding van Blind het spel had moeten stilleggen, aldus De Telegraaf, 'omdat er volgens de spelregels alleen voordeel mag worden gegeven als er een directe scoringskans is'.

Deze scoringskans was er op 35 meter van het doel niet, een gegeven dat ook door de Europese scheidsrechtersbaas Roberto Rosetti werd onderstreept. Als Rocchi zich aan de regels had gehouden, dan was Veltman, die op ongelukkige wijze de bal tegen zijn hand kreeg, dus een rode kaart bespaard gebleven.

'Ook fout, vonden bijna alle collega's van Rocchi. De VAR had volgens Rosetti en het merendeel van de andere aanwezigen moeten ingrijpen. De strafschop én rode kaart voor Veltman dienden te worden teruggedraaid', zo klinkt het.

Lees beneden verder

Een brief van Ajax aan de Europese voetbalbond met vragen over de arbitrale beslissingen werd ontwijkend beantwoord, stelt de krant, die wijst naar de vele miljoenen die Ajax is misgelopen door de beslissingen van Rocchi.

De Telegraaf heeft de media-afdeling van de UEFA vragen voor Rosetti voorgelegd, maar kreeg geen inhoudelijke reactie. 'De UEFA weigerde specifiek in te gaan op de arbitrage bij Chelsea-Ajax en de opinie van scheidsrechtersbaas Rosetti en de meeste aanwezige internationale toparbiters van de UEFA dat de Italiaan Rocchi Ajax zwaar benadeelde.

De Europese voetbalbond volstond met een e-mail, waarin staat dat 'zoals op elke scheidsrechterscursus honderden videoclips met incidenten en situaties uit recente wedstrijden zijn teruggekeken en met alle deelnemers bediscussieerd'.'