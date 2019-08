De Telegraaf: Lozano met privéjet naar Napels voor afronding transfer

De transfer van Hirving Lozano van PSV naar Napoli is bijna in kannen en kruiken.

De Mexicaanse aanvaller stapt volgens De Telegraaf vandaag nog op een privéjet naar Italië om zijn transfer af te ronden. Het dagblad meldt dat Lozano speciaal wordt ingevlogen door de Italiaanse topclub, waar hij de grootste aankoop van deze zomer wordt.

Naar verwachting wordt de transfer van Lozano vandaag of morgen afgerond. Hij zal na aankomst medisch worden gekeurd. Wanneer hij de keuring zonder problemen doorstaat, zet hij zijn handtekening onder een vijfjarig contract. De transfer van Chucky naar bevond zich maandagavond al in de afrondende fase. rondt het laatste papierwerk af, waarna de presentatie van Lozano niet lang op zich zal laten wachten.

Volgens diverse media is er een bedrag van veertig miljoen euro gemoeid met de overstap. Lozano is daarmee de duurste zomeraankoop van Napoli. Hij overtreft Kostas Manolas, die voor 36 miljoen euro werd overgenomen van .

De Mexicaan wordt tevens de duurst verkochte PSV'er aller tijden. Momenteel draagt Memphis Depay die titel nog met zich mee. Hij werd voor 34 miljoen euro verkocht aan .

PSV haalde Lozano in 2017 voor een bedrag van circa elf miljoen euro naar Eindhoven. Hij maakte direct grote indruk in de en het duurde niet lang voordat de Europese topclubs het vizier op Chucky hadden gericht. Zowel in het seizoen 2017/18 als 2018/19 kwam hij tot 17 competitietreffers. Vorig seizoen was hij vier keer trefzeker in de .