De Telegraaf: 'Juventus brengt sterk verbeterd bod uit op De Ligt'

Weinig lijkt een transfer van Matthijs de Ligt naar Juventus meer in de weg te zitten.

De Telegraaf meldt dat de Italiaanse grootmacht de negentienjarige verdediger aanstaande zaterdag wil presenteren. heeft inmiddels een sterk verbeterd bod op De Ligt neergelegd bij van 67 miljoen euro.

Juventus en Ajax steggelen al geruime tijd over een transfersom voor De Ligt. Afgelopen zondag berichtte De Telegraaf dat Ajax een openingsbod van vijftig miljoen euro zonder bonussen zou hebben ontvangen uit Turijn. Dat bod zou Ajax te laag vinden en inmiddels heeft de club uit Amsterdam een sterk verbeterd bod ontvangen: 67 miljoen. Onduidelijk is voorlopig of het gaat om een vaste transfersom of dat er een bonusconstructie aan is gekoppeld.



Ajax mikte aanvankelijk op een transfersom van 75 miljoen euro voor De Ligt, maar bij Juventus is het vertrouwen groot dat de overgang van de verdediger nu ook echt rondkomt. De ploeg van trainer Maurizio Sarri gaat binnenkort op Azië-tour en wil De Ligt hoe dan ook meenemen op trainingskamp. Men hoopt de stopper zaterdag voor te kunnen stellen aan de supporters.



De Ligt zelf is inmiddels al lang en breed persoonlijk akkoord met Juventus. De international van het gaat voor vijf seizoenen tekenen in Italië, al zou het papierwerk pas in orde worden gemaakt als de clubs er definitief uit zijn.