"De Telegraaf heeft veel contact met een groep binnen Ajax met die gedachte"

Erik ten Hag ontbrak maandagavond op het feest van het Voetballer van het Jaar-gala.

De trainer van had geen zin om 'gezellig te doen met mensen die suggestief zijn', waarmee hij doelde op De Telegraaf. Het dagblad organiseert immers het voetbalgala, in samenwerking met de spelersvakbond en de -clubs, en is tevens de krant die Ten Hag al geruime tijd op de hak neemt.

"Bij De Telegraaf weten ze dondersgoed dat hij geen zin heeft in ze", vertelt NOS-voetbalcommentator Frank Wielaard bij NPO Radio 1 . "Dat vinden ze ook niet heel erg, want ze houden van dit soort journalistiek. Ajax is een Amsterdamse club. Veel mensen hebben daar de gedachte bij dat daar alleen maar Amsterdammers en Ajacieden horen te werken. De Telegraaf heeft veel contact met een groep binnen de club met die gedachte."

Lees beneden verder

"Peter Bosz vonden ze in het begin ook niets", benadrukt Wielaard. FOX Sports -commentator Leo Driessen wijst erop dat een Ajacied als Marcel Keizer ook veel kritiek kreeg. "Er zat bij hem al een mes in zijn rug, maar toen won hij plots vijf wedstrijden op rij." Wielaard: "Maar dat kwam destijds meer vanuit de club. Het afgelopen seizoen van Ajax onder Ten Hag was zo goed dat het ongeloofwaardig wordt als je enorm kritisch op hem bent."

Driessen denkt ook dat het te maken kan hebben met de presentatie van de trainer. "Het is en blijft een bot, eigenwijs boertje als je dat erin wilt zien. Het is verleidelijk om daar steeds over te beginnen. Er is genoeg om op te merken, maar niet om aan te merken. Ik vind de kritiek van De Telegraaf laakbaar." Driessen stelt dat de journalisten nu aan het zoeken naar zaken om Ten Hag aan te pakken. "En dat is niet eerlijk."

Arjan Schouten stelt dat Ten Hag er zich er niet veel van aantrekt. "Hij is wars van mediaspelletjes", vertelde de journalist van het Algemeen Dagblad . "Het is gewoon een eigenwijze Tukker die zijn eigen ding doet en dat moet hij ook lekker doen." Driessen: "Kritiek is ook inherent aan het trainer zijn bij een topclub. Zelfs Rinus Michels was op het eind impopulair bij Ajax."